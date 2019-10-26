Ayın En İyi Android ve iOS Oyunları (Ekim) #1 - Geri Döndük!

Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda kısa bir süre ara verdiğimiz en iyi oyunlar serimize tekrardan devam ediyoruz. Haftanın en iyi Android ve iOS oyunları serisine verdiğimiz arayı artık ayın en iyi Android ve iOS oyunlarıyla kapatmayı düşünüyoruz.

Gelin hep beraber bu ay sizler için seçtiğimiz en iyi Android ve iOS oyunları nelermiş bakalım. Ayın en iyi Android ve iOS oyunları serimizin ilk konuğu Bombastic Brothers oyunu oldu. Bombastic Brothers oyununda gezegeninizi uzaylılardan korumaya çalışmaktasınız.

Ayın en iyi ikinci oyunu Witch Weapon oyunu oldu. Oyunda bir karakter ile dünyayı kurtaya çalışmaktasınız. İlerlemeli ve bölüm mantığı ile giden oyunları seviyorsanız Witch Weapon'a bir göz atın.

Sizler için seçtiğimiz bir diğer oyunumuz Bloop Islands. İnternet gerektirmeyen Bloop Islands oyununda amaç haritada yer alan altınları toplamak ve bölümleri geçmekte.

Call Of Duty: Mobile, Tamindir Bey'e göre yılın en iyi oyunu olmaya aday bir oyun. Özellikle FPS türü oyunları mobil cihazlarınızda oynamak istiyorsanız Call Of Duty: Mobile'ı mutlaka deneyin!

Ice Scream: Horror Neighborhood serimizin 5. oyunu oldu. Ice Scream: Horror Neighborhood'da dondurmacı mahalleye geliyor ve arkadaşınızı kaçırıyor. Siz de arkadaşınızı kurtarmak için ipuçları topluyor ve arkadaşınızı kurtarıyorsunuz.

Eşsiz bir deneyim sunan Mario Kart Tour oyunu bu ay ki en iyi oyunlar serimizin konuğu. Mario Kart Tour ile dünyanın farklı bölgelerinde yarışıp yeteneklerinizi gösterebilir ve aynı zamanda da harika vakitler geçirebilirsiniz.

Krystopia: A Puzzle Journey ile bulmacalarını çözün ve gizemleri araştırın. Krystopia: A Puzzle Journey bu ay mutlaka denemeniz gereken 7. oyun oldu.

Kendi takımınızı kurup savaşlar yapabileceğiniz Guardian Knights oyunu da yine bu ay mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi.

Yavaş yavaş listemizin sonuna yaklaşıyoruz. Saaho: The Game 9. oyunumuz oldu. Saaho: The Game'de jetpack ile uçarak önünüze çıkan düşmanlara ateş ediyorsunuz.

Ayın en iyi Android ve iOS oyunları serimizin son konuğu Real Driving Sim oyunu oldu. Real Driving Sim oyunu yarış oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğümüz oyunlardan bir tanesi.

Hemen aşağıdan ayın en iyi Android ve iOS oyunları serisi videomuzu izleyebilirsiniz.