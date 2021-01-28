Ay’ın Uykuya Etkisi Araştırıldı: Kısa Uykulara Neden Olabiliyor!

İnsanlar yüzyıllar boyunca Ay’ın kişinin ruh halini etkilediği, kazalara ve hatta doğal afetlere yol açtığını ileri sürerek çeşitli suçlamalarda bulundu. Ay’ın uykuya etkisi hakkındaki soru işaretlerini giderecek bir araştırma gerçekleştiren araştırmacılara göre Dünya’nın tek doğal uydusunun bambaşka bir şey üzerinde etkisi bulunuyor.

Ay’ın Uykuya Etkisi Var mı? Uykusuzluğun Nedeni Ay mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Seattle isimli şehirdeki 98 Arjantinli ve 464 üniversite öğrencisinin uyku analizine göre insanlar dolunayın olduğu gecelerde daha geç uyuma ve dolunayın olmadığı gecelere göre çok daha kısa uyuma eğiliminde oluyor.

Science Advances’da yayımlanan bulgular, insan uykusunun Ay’ın evrelerine göre şekillendiğini gösteriyor. Araştırmada toplanan tüm bulgular, Ay’ın uyku üzerindeki etkisini etnik veya kültürel farklılıklardan bağımsız olarak gösterdiğini ve ışık kirliliğinin yoğun olması nedeniyle Ay ışığının gölgede bırakılmış olmasının hiçbir değişikliğe sebep olmadığını ortaya koyuyor.

Washington Üniversitesi Biyoloji Profesörü Horacio de la Iglesia önderliğindeki araştırma ekibi, uyku farklılıklarını hem uyku başlangıcında hem de uyku süresinde gözlemledi. De la Iglesia ayrıca elektriğe erişimi olmayan veya sınırlı erişimi olan topluluklarda Ay’ın etkinliğinin çok daha derinden hissedildiğini söyledi.

Ay ışığının birçok canlı türünün gece aktivitelerini etkilediği daha önce sayısız kez görüldü fakat Ay’ın evrelerinin insan uykusunu ve gece uyanıklık durumunu etkileyip etkilemediği sorusu her zaman tartışmaya açıklığını korumayı başardı. Bu soru işaretini gidermeyen isteyen bilim insanları ise Arjantin eyaleti olan Formosa’daki üç Toba topluluğunun uykusunu takip etmek için 1 ila 2 ay boyunca dijital bileklik kullandı.

Araştırma sonucunda Ay’ın uyku düzenini etnik veya kültürel farklılıklardan bağımsız olarak etkilediği öğrenildi. Her insanın uyku süresi 20 ila 90 dakika arasında değişti. Araştırmacılar ayrıca yapay ışıklara daha az erişimi olan toplulukların vardiyalardan daha fazla etkilendiğini gözlemledi.

Ay ışığının aydınlattığı yapay ışıktan yoksun bölgelerdeki insanlar 25 dakika daha uzun süre uyudu. Elektriğe sınırlı erişimi olan kişiler ise 19 dakika daha uzun uyudu. Elektriğe erişimi tam olan insanlar ise diğer insanlardan 11 dakika daha uzun uyudu.