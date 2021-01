Aylık EA Play Aboneliğinde Büyük İndirim!

Electronic Arts oyunculara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Aylık EA Play aboneliğinde büyük indirim yapıldı ve oldukça cüzi fiyata düştü. Henüz servisi denememişseniz, bunun gibi bir fırsat her zaman ele geçmez. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylar haberimizde.

EA Play, Electronic Arts tarafından oyunculara sunulan abonelik servislerine iyi bir alternatif oluyor. Esasen önceden EA Access ve Origin Access olarak PC ve konsollar olarak ayrılıyordu ama Amerika menşeli yayıncı geçtiğimiz yılın Ağustos ayı içerisinde yaptığı duyuru ile iki tarafı EA Play çatısı altında birleştirmişti. Origin Access Premier ise EA Play Pro adını almıştı.

Hem işleyiş hem de sunulan imkanlar açısından herhangi bir farklılığın yaşanmadığı serviste, Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları erkenden deneme fırsatı bulmanın yanı sıra abonelere özel içerikler, her türden satın alımlarda % 10 indirim hakkı ve zamanla genişleyen ücretsiz oyun kütüphanesi gibi avantajları devam ediyor. Bunların yanı sıra özel oyun içi meydan okumalar ve seçili oyunlar ile ilgili olarak aylık ödüller gibi avantajları da oluyor.

Aylık EA Play Aboneliği İndirim ile Ne Kadara Düştü?

Eğer henüz bu servisi denememişseniz, bunun için uygun bir fırsatınızın olduğunu söyleyebiliriz. Electronic Arts, aylık abonelikte kaçırılmayacak bir indirime gitti. Buna göre bir aylık EA Play aboneliği 9 Mart 2021 tarihine kadar Origin üzerinde 0.99 Euro iken PlayStation mağazasında 8 TL, Steam mağazasında 5.80 TL ve Xbox mağazasında da 7.99 TL karşılığında satın alınabiliyor. Bu fiyatlandırma ilk ayınızında geçerli olacak. Sonrasında da normal fiyatlandırmaya geçiş yapılacak. Bu durumda, Origin için 3.99 Euro, PlayStation mağazası için 25 TL, Steam mağazası için 29 TL ve Xbox mağazası için de 12 TL ödemek durumunda olacaksınız.

Aslına bakarsanız, şöyle bir denemek ve uygun olup olmadığına net bir şekilde karar verebilmek için oldukça uygun bir fırsat olabilir. Mesela yakın bir zaman önce çıkmış olan Star Wars: Squadrons oyununa ek olarak FIFA 21’yi on saat süreyle deneyebileceksiniz. Bunların yanı sıra, önünüzdeki bir ay boyunca herhangi bir kısıtlama olmaksızın Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed: Heat, Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, A Way Out, Mirror’s Edge Catalyst ve Command & Conquer Remastered oyunlarını ve Mass Effect ve Dead Space üçlemelerini oynayıp bitirebilirsiniz. Hem de en fazla 9 TL vererek.

EA tarafından sunulan bu fırsat iyi oldu mu? EA Play servisini denemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.