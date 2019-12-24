AYM, Sosyal Medya Paylaşımına İlişkin 'İfade Özgürlüğü İhlali' Kararı Verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüşler, ifade özgürlüğü kapsamında zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Konuyla ilgili olarak bir avukat, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine itirazda bulunan avukatın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu ile ilgili olarak AYM, 'ifade özgürlüğü ihlali' kararı aldı.

Savaş Kılıç isimli avukat, 'Avukat-Hakim-Savcı-Tüm Hukukçular Omuz Omuza!' isimli Facebook’ta bulunan kapalı gruba üye olmuştu. Burada yapılan paylaşımları takip eden Kılıç, grupta V.Ö isimli bir avukatın yaptığı paylaşımla ilgili yayınladığı ileti nedeniyle para cezası almıştı. V.Ö., grupta daha önceden dini değerleri aşağılayıcı ve terör eylemlerini övücü paylaşımlar olduğunu öne sürerek bir yazı yazmış ve bu paylaşımları yapanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Kılıç’ın V.Ö.’ye verdiği cevap alenen hakaret sayılmış ve kamu davası açılarak Kılıç’ın 2 bin 610 liralık adli para cezası alması uygun görülmüştü. Bunun üzerine ise Kılıç, 21 Mart 2016’da AYM’ye bireysel olarak başvuruda bulunmuştu.

AYM, 19 Kasım’da Kılıç’ın başvurusunu görüştü ve aldığı gerekçeli kararda şunları belirtti:

"Başvurucunun paylaşımının kabul edilebilir eleştiri sınırları içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Aksi kabul edildiğinde muhatabını inciten her nezaket kuralı ihlaline ceza yaptırımı uygulanması gerekecek ve bu durum kişilerin ifade özgürlüğünün ölçüsüz şekilde sınırlandırılmasına sebebiyet verebilecektir."