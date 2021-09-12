Bir Kişide Aynı Anda Grip ve Koronavirüs Görülür mü?

Bir vücutta aynı anda grip ve koronavirüs görülebilir mi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Ceyhan tarafından yapılan açıklamaya göre iki virüs aynı anda vücutta bulunabilir. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Grip ve Koronavirüs Aynı Anda Vücutta Olabilir

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte çok sayıda insan tarafından merak edilen konu hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, iki virüsün de aynı anda vücutta bulunabileceğini söyledi.

İki virüsten bir tanesinin hastalık yapabileceğini diğerinin ise boğazda sadece çoğalabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz. Grip sezonu başlayınca bunu muhtemelen yaşayacağız. Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Hastalığın yalnızca aynı anda bir virüs ile olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, kişinin boğazında PCR testi yapıldığında birden fazla virüsün bulunabileceğini söyledi ve "Teorik olarak belki koronavirüstür, grip virüsü olabilir, belki de griptir ama aynı anda koronavirüs de boğazında bulunabilir" sözlerini kullandı.

Türkiye'de henüz grip sezonunun başlamadığının altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, geçen sene çok nadir görülen birçok virüsün bu yıl ciddi artış gösterdiğini ifade etti. Bu durumun sebebini açıklayan Prof. Dr. Ceyhan, "Bunun tek nedeni artık eskisi kadar maske ve mesafe kuralına bu yıl uymamamız" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Doğal olarak onu yakaladığımızda, bir insanın boğazında da o sırada çoğalmakta olan koronavirüs olabilir, dolayısıyla ikisini birden tespit edebilirsiniz. Grip, soğuk algınlığı vakalarından örnek aldığımızda çok fazla vakada birden fazla virüs olduğunu görüyoruz."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İki aşının aynı anda mı, kaç gün arayla mı yapılacağı kuralları tamamen iki canlı aşı için söz konusu. Ne grip aşısı ne de koronavirüs aşısı canlı aşılar değil. Bunları aynı gün, birer gün arayla, 3 gün arayla istediğiniz aralıkta yaptırabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok" diye konuştu.