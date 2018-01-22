Ayyıldız Tim İsrailli Eski Müsteşarı Hackledi

Geçtiğimiz gün Ayyıldız Tim Twitter'da büyük bir hack olayı gerçekleştirdi. İsrail'in eski müsteşarlarından olan Dore Gold'un Twitter hesabını hackleyen Ayyıldız Tim, hesap üzerinden Afrin ve Kudüs ile ilgili tweet paylaştı.

İsrail Başkanı Netanyahu'ya olan yakınlığıyla tanınan eski Dışişleri müsteşarı Dore Gold'u hackleyen Ayyıldız Tim, akşam 22 sularında hesabı ele geçirdiklerini duyurdu. Bu siber saldırıyı, ABD Başkanı Trump'ın "İsrail'in başkenti Kudüs'tür" söyleminden dolayı yaptıklarını dile getiren hack grubu, hesap üzerinden pek çok tweet paylaştı.

“Hesabınız Türk Siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. Verileriniz ve özel mesajlarınız ele geçirildi. Türkler neler yapıldığını ya da neyin şeytani olduğunu asla unutmayacak.” mesajını yayınlayan ve Dore Gold'u uyarmayı ihmal etmeyen Ayyıldız Tim, hesap üzerinden Kudüs hakkında da açıklamalar bulundu. “Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. Çünkü Kudüs Müslümanlar için kutsaldır ve Filistin'in toprağıdır” tweet'ini paylaşan Ayyıldız Tim, İsrail basınında geniş yankı buldu.

Hesap üzerinden Zeytin Dalı harekatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunan Ayyıldız Tim, “Türkiye Afrin konusunda haklıdır asparagas haberler haber sayılmaz, orada teröristler hedef alınıyor siviller değil.” ifadelerini kullandı. Ayrıca hesabını tekrardan alan Dore Gold, İsrail siber savunmasına teşekkür etti.