Azerbaycan'dan Otokar'a 50 Şehir İçi Otobüs Siparişi!
Azerbaycan, Otokar şirketine 50 tane CNG'li KENT şehir içi otobüs siparişi verdi. Siparişlerin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. İşte detaylar!
Azerbaycan, Otokar firmasına 50 adet doğal gazlı şehir içi otobüs siparişi verdi. Sipariş verilen otobüslerin Bakü toplu taşımacılığında kullanılacağı açıklandı. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, gerçekleşen sipariş ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.
Azerbaycan, Otokar Şirketine 50 Adet Otobüs Siparişi Verdi
Başta Avrupa olmak üzere 50’yi aşkın ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu'ndan 50 adetlik CNG'li KENT şehir içi otobüsü siparişi aldığını duyurdu. Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin siparişlerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın kısa süre sonra Azerbaycan'da da hizmet verecek olmasından mutluyuz" dedi.
Temmuz Ayında En Çok İlan Verilen Otomobiller Belli Oldu
Otomobil, gayrimenkul gibi birçok kategorinin yer aldığı Sahibinden, temmuz ayında en çok ilan verilen otomobilleri açıkladı.
Serdar Görgüç, "Bu sipariş aynı zamanda CNG'li araçlar konusunda tek kalemde aldığımız en büyük ihracat siparişi olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Görgüç, "Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu'nun talepleri doğrultusunda üreteceğimiz KENT otobüsler, geniş iç hacmi ve özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak" diye konuştu.
Son yıllarda iklim değişikliği ve hava kirliliği sebebi ile belediyeler ile otobüs işletmecilerinin çevreci araçlara yöneldiğini ifade eden Görgüç, "Elektrikli otobüs başta olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar önemli bir birikime sahibiz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:
"Verimli, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin yaşam standartlarını yükseltmek için son 10 yılda 1,3 milyar TL'lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. Ar-Ge çalışmalarımızdan aldığımız güçle Türkiye'nin ilk elektrikli, ilk hibrit, CNG'li ve ilk güvenli otobüsünü geliştirdik."
"Her gün 35 binden fazla otobüsümüz milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunuyor. Teslimatlarına bu yıl başlayıp, 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlayacağımız 50 otobüsümüz hem iklim değişikliği hem de hava kirliliğiyle mücadelenin de destekçisi olacak."
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