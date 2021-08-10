Azerbaycan'dan Otokar'a 50 Şehir İçi Otobüs Siparişi!

Azerbaycan, Otokar firmasına 50 adet doğal gazlı şehir içi otobüs siparişi verdi. Sipariş verilen otobüslerin Bakü toplu taşımacılığında kullanılacağı açıklandı. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, gerçekleşen sipariş ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Azerbaycan, Otokar Şirketine 50 Adet Otobüs Siparişi Verdi

Başta Avrupa olmak üzere 50’yi aşkın ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu'ndan 50 adetlik CNG'li KENT şehir içi otobüsü siparişi aldığını duyurdu. Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin siparişlerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın kısa süre sonra Azerbaycan'da da hizmet verecek olmasından mutluyuz" dedi.

Serdar Görgüç, "Bu sipariş aynı zamanda CNG'li araçlar konusunda tek kalemde aldığımız en büyük ihracat siparişi olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Görgüç, "Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu'nun talepleri doğrultusunda üreteceğimiz KENT otobüsler, geniş iç hacmi ve özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak" diye konuştu.

Son yıllarda iklim değişikliği ve hava kirliliği sebebi ile belediyeler ile otobüs işletmecilerinin çevreci araçlara yöneldiğini ifade eden Görgüç, "Elektrikli otobüs başta olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar önemli bir birikime sahibiz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: