Aziz Sancar'dan Aşı Açıklaması: Türkiye'de Olsam Sıraya Girerdim

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs aşıları yapılmaya başlanıyor. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yaptığı açıklama haberimizde.

Aziz Sancar: Türkiye'de Olsaydım Kuyruğa Girer Aşıyı Yaptırırdım

NTV'nin haberine göre Aziz Sancar yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

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Türkiye'ye Koronavirüs Aşısı Geldi Mi?

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki birkaç gün içinde koronavirüs aşısının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir. Bu konudaki görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor." cümlelerine yer vermişti.

Türkiye'de yapılacak olan incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecek. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecek. "Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız." diyen Fahrettin Koca "Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacak" duyurusu yaptı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün "Nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip, yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac’tan temin edebiliyoruz. Çok açık söylüyorum bizim hedefimiz 100 milyon dozu en geç Nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart. " açıklamasında bulunmuştu.