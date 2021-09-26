Aziz Sancar'dan Aşı Karşıtlığına İlişkin Açıklama

Aziz Sancar aşı karşıtlığı açıklamasında ne dedi? TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'na katılan ve özel bir etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'deki aşı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ayrıca "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile bir toplantı düzenledi.

"Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" isimli etkinliğin ardından bir konuşma yapan bilim insanı Sancar, Türkiye'deki aşı çalışmalarına değindi. Sancar'a göre hem Türkiye'de hem de dünyada aşı karşıtlığının oluşması mantık dışı bir tutum.

Aziz Sancar'dan aşı karşıtlığı açıklaması geldi

"Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" şeklinde sorulan bir soruya Aziz Sancar'dan şu cevap geldi:

"Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim. (Aşı karşıtı olmayla ilgili olarak) Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak; mantıklı bir tutum değil."

ABD'de görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kampüse almadığını dile getiren Nobel ödüllü bilim insanı, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" şeklinde konuştu.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar daha önce de koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Aşılama sürecinin yeni başladığı dönemde insanları teşvik etmek isteyen Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Sancar'dan gençlere tavsiyeler

Nobel ödüllü bilim insanına göre gençler yurt dışına çıkmalı, ancak belirli bir bilgi birikiminden sonra yurda dönülüp daha çok çalışılmalı. Prof. Dr. Sancar'ın Zirve 23 etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadeler ön plana çıktı: