Babalar Günü'ne Özel Viewsonic'ten 360 Hz Oyun Monitörü

Oyunsever babalar, XG251G oyun monitörünün ultra yüksek 360 Hz yenileme hızıyla rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edecek.

Babalar Günü'nde özellikle oyunsever babalar için en güzel hediyelerden biri kuşkusuz bir oyun monitörüdür. Oyunlarda gözden kaçan tek bir kare bile zaferle mağlubiyet arasında fark yaratabilirken, ViewSonic’in oyun monitörü XG251G'nin 360 Hz yüksek yenileme hızıyla bu sorun ortadan kalkıyor. Rekabet ne kadar yoğun olursa olsun, yüksek hızlı oynanış için gecikmeyi ortadan kaldıran NVIDIA® Reflex ile de her tıklama milisaniye hassaslığında yansıtılarak rakip karşısında büyük avantaj sağlanıyor. Böylece hassas bir şekilde nişan almak ve ışık hızında tepki vermek mümkün hale geliyor.

XG251G'nin Full HD IPS paneli ve VESA DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip 25 inç ekranı, e-spor ve rekabetçi mücadeleler için geliştirildi. XG251G, NVIDIA G-SYNC işlemcisi sayesinde görüntü yırtılmasını ve takılmaları ortadan kaldırarak en akıcı oyun deneyimini sunuyor.

Canlı Renkler, Konforla Buluşuyor

XG251G, sadece hız değil oyuncunun başarılı olması için gereken her şey düşünülerek tasarlandı. Uzun süre oyun oynayabilmek için konforun da göz önüne alındığı XG251G, akıllı ELITE’S Design Enhancements (EDE) özellikleriyle masa düzenini yeni bir seviyeye çıkarıyor. Monitör; atmosferi zenginleştiren RGB ışıkları, etkileyici metal tabanı, kablonun dolaşmasını önleyen mouse sabitleyicisi ve güçlendirilmiş kulaklık askısı gibi ayrıntılarıyla oyun deneyimine seviye atlatıyor. Ayrıca sRGB renk gamının %99’unu kapsayan XG251G, oyunseverlere canlı ve hassas renkler sunarak, oyunları bir görsel şölene de çeviriyor.