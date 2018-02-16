Babayiğitler, Yerli Otomobilin Detaylarını İlk Kez Paylaştı

Avrupa otomotiv piyasasına yön veren ülkelerden bir tanesi olan Türkiye, sektördeki başarısını yerli otomobil projesiyle taçlandırmak istiyor.

Yerli otomobil projesinde yer alan Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 "babayiğit" çalışmalar hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı.

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adı altında başlatılan yerli otomobil çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz proje ofisinde proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibini yapmaktayız. Farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekip ile çalışıyoruz" denildi.

Yerli otomobil projesinin Türkiye'deki her kurum tarafından güçlü bir şekilde desteklediği vurgulanırken, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ve otomobilin dünya standartlarında bir teknolojiye sahip olacağı ifade edildi.

Türk Sanayisinin Dönüm Noktası

Projenin, Türk sanayisi ve teknoloji açısından dönüm noktası olduğunu belirten 5 babayiğit, "Proje orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak.Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz bu proje için teknoloji ve tüketici trendlerini de izleyerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturmaktayız. Teknik ve finansal analiz çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de Türk halkının görüş ve beklentilerine göre ‘Türkiye’nin Otomobili’ni tasarlamanın birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yapıldığı belirtilirken, "Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, üretim yeri kararının ise yapılmakta olan teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasından sonra verileceği söylenirken, OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması gerektiği de belirtildi.