Baby Groot Animasyon Dizisi Geliyor: Marvel Şov Yapacak

Baby Groot animasyon dizisi de dahil olmak üzere pek çok yeni Marvel animasyon dizisi yolda. Marvel Studios, 11 Ağustos'ta Disney+'da gösterime giren "What If…?"in ardından bir dizi animasyon planlıyor.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), "What If...?" animasyon dizisiyle birlikte animasyona ilk adımını attı, ancak bu kesinlikle stüdyonun Disney Plus'ta piyasaya sürülen son animasyon dizisi olmayacak.

What If...? dizisinin geçtiğimiz günkü galasının ardından Variety'ye konuşan üst düzey yapımcı Brad Winderbaum, What If...?'in yayın hizmeti için planlanan çoklu animasyonlu MCU dizilerinden sadece biri olduğunu açıkladı. Halihazırda geliştirme aşamasında olan yeni animasyon dizisinin ise Baby Groot'un maceralarını ele alacak.

Baby Groot animasyon dizisi nasıl olacak?

Variety tarafından oluşturulan rapor, Marvel'ın animasyon yoluyla bir hikayeyi hayata geçirmenin avantajlarını kabul etmesine rağmen, şu anda uzun metrajlı animasyon projesi planlamadıklarıın belirtiyor. Winderbaum, Marvel'de sıralanan tüm animasyon serilerinin çeşitli gelişim aşamalarında olduğunu doğruladı, böylece hangi hikayelerin yayın hizmetine daha uygun olduğunu anlayacaklarını söyledi.

"Animasyonla keşfedebileceğiniz pek çok harika hikaye olduğunu fark ettik. Yarattığımız herhangi bir proje, hikayenin anlatılabilmesi için canlandırılması gereken bir şey olacak." diyerek Baby Groot'un maceralarını anlatan dizinin "photo-real" olacağını ifade etti.

What If...?'in yönetmeni olan Bryan Andrews, gösteriyi geliştirmek için bağımsız animasyon stüdyoları Flying Bark Productions, Squeeze Animation Studios ve Blue Spirit ile iş birliği yaptı. Ancak Winderbaum, Marvel'in doğru koşullar altında olması koşuluyla gelecekte Disney Animation ve hatta Disney Pixar ile çalışmaya açık olacağını dile getirdi.

Winderbaum ayrıca tüm şovların, MCU'da bulunan tanınmış hikayeler, karakterler ve çizgi romanlardan kullanılmayan kaynaklardan ilham alan orijinal fikirleri içereceğini söyledi. Bu yeni animasyon şovlarından herhangi birinin Marvel dünyasına dahil edilmesi muhtemelen biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Brad Winderbaum, Baby Groot'un maceralarını anlatan animasyon da dahil olmak üzere yeni gösterilerin MCU'nun geri kalanına nasıl bağlanacağını açıklamadan önce, "Tüm animasyon hedeflerimiz hala Marvel Studios altında olacak, yani Kevin Feige tarafından üretilecekler ve içeriğimizin geri kalanını oluşturan aynı şeylerden doğacaklar" dedi ve şunu ekledi: "Çoklu evrenin hikayesi ortaya çıktıkça zaman gösterecek."