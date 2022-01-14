Baby Shark Videosu YouTube'da İzlenme Rekoru Kırdı

Baby Shark videosu, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan ve günümüzde büyük bir popülerliğe sahip olan video, YouTube platformunda izlenme rekoru kırmayı başardı. Elde edilen rekora dair tüm detaylar haberimizde.

Baby Shark Videosu İzlenme Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

İlk olarak 2016 yılında yayımlanan Baby Shark, uzun bir süredir dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Öyle ki video, 2020 yılının kasım ayında YouTube isimli platformda en çok izlenen video oldu. Popüler video, bir yıl sonra yeni bir başarının daha altına imza attı.

Pinkfong tarafından yayımlanan çocuk şarkısının görüntüleme sayısı 10 milyarı geçti. Böylelikle Baby Shark, YouTube platformunda 10 milyar görüntüleme sayısını ilk geçen video oldu. 32 milyon beğeni alan video, görünüşe göre yeni rekorlar kırmaya devam edecek.

İzlenme sayısı ile büyük bir başarının altına imza atan Baby Shark şarkısının sözlerini kimin yazdığı belli değil. Çocuk şarkısı uzun bir zaman önce ortaya çıkmıştı ancak pek popüler değildi. 10 yaşındaki Güney Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından seslendirilip, Pinkfong şirketi tarafından klip yapılmasının ardından şarkı dünya genelinde inanılmaz bir popülerliğe sahip oldu.

YouTube'da En Çok İzlenen Videolar Listesi

Baby Shark - 10 milyar izlenme Despacito - 7,70 milyar izlenme Johny Johny Yes Papa - 6,10 milyar izlenme Shape of You - 5,58 milyar izlenme See You Again - 5,38 milyar izlenme Bath Song - 4,86 milyar izlenme Learning Colors Colorful Eggs on a Farm - 4,55 milyar izlenme Masha and the Bear – Recipe for Disaste - 4,48 milyar izlenme Uptown Fuck - 4,42 milyar izlenme Phonics Song with Two Words - 4,41 milyar izlenme

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