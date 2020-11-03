Baby Shark Youtube’da En Çok İzlenen Video Oldu!

Baby Shark, popüler video paylaşım platformu YouTube’da en çok izlenen video oldu. Dört yıl önce yayımlanan ve milyarlarca izlenme sayısına ulaşan video, “Tüm zamanların en çok izlenen videosu” unvanının sahibi oldu. Peki, Baby Shark videosu nedir?

YouTube’da En Çok İzlenen Video Baby Shark Nedir?

Güney Kore merkezli şirket Pinkfong tarafından yayımlanan Baby Shark videosu, 17 Haziran 2016 tarihinde YouTube platformu üzerinden yayımlanmıştı. 2 dakika 16 saniye uzunluğundaki video, insanlar tarafından çok yoğun bir ilgi gördü. Çocuk şarkısı şu anda tam 7 milyar 51 milyon 14 bin 502 izlenme sayısına ulaştı. Böylece Baby Shark, YouTube’da en çok izlenen video olmayı başardı. 22 milyon beğeniye ulaşan video, yorumlara kapatıldı.

YouTube’da tüm zamanların en fazla izlenen videosu unvanının bir önceki sahibi Despacito isimli şarkının klibindeydi. Despacito, 12 Ocak 2017 tarihinde popüler video paylaşım platformu üzerinden yayımlanmıştı. Şarkının klibi şu anda 7 milyar 39 milyon 882 bin 382 izlenme sayısına ulaştı. Yani Baby Shark klibi, Despacito’dan yaklaşık 12 milyon daha fazla izlendi. Çocuk şarkısının izlenme sayısının hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirtelim.

İzlenme sayısı ile büyük bir başarının altına imza atan Baby Shark şarkısının sözlerini kimin yazdığı belli değil. Çocuk şarkısı uzun bir zaman önce ortaya çıkmıştı ancak pek popüler değildi. 10 yaşındaki Güney Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından seslendirilip, Pinkfong şirketi tarafından klip yapılmasının ardından şarkı dünya genelinde inanılmaz bir popülerliğe sahip oldu. Böylece şarkı, YouTube’da en çok izlenen video unvanının sahibi oldu.

Küresel bir fenomen haline gelen çocuk şarkısı, ilk olarak Güneydoğu Asya bölgesinde, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da viral oldu. Birleşik Krallık’ta şarkı listesinde 6 numaraya, Amerika birleşik Devletleri’nde ise 32 numaraya yerleşen şarkı, yalnızca 1 dakika 45 saniye uzunluğa sahip. Pinkfong, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde el yıkamayı teşvik etmek için bir video yayımlamıştı. Mart ayında yayımlanan Videoda Baby Shark’ın sözleri el yıkamaya teşvik edecek şekilde yeniden düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yer alan bir cezaevinde gardiyanların mahkumlara ceza vermek amacı ile uzun süre Baby Shark şarkısını dinlettiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre gardiyanlar, mahkumları kelepçeleyerek iki saat boyunca ayakta durmaya zorladı ve hiç durmadan Baby Shark şarkısı dinletildi.