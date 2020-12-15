Back 4 Blood Kapalı Alfa Testi Başlıyor: Kaydınızı Yaptırmayı Unutmayın!

Eğer geliştirilme aşamasında olan Back 4 Blood ilginizi çekiyorsa, çıkışından önce denemek gibi bir fırsatınız olacak. Bu hafta içerisinde Back 4 Blood kapalı alfa testi başlayacak. Detaylar haberimizde.

Varlığından ilk olarak geçtiğimiz sene haber olduğumuz Back 4 Blood, ara ara karşımıza çıkmıştı. Ne var ki geliştiriciler elle tutulur pek fazla bir detayı bizlerle paylaşmamışlardı. Geçtiğimiz haftanın The Game Awards 2020 ise oyunun en nihayetinde tam anlamıyla karşımıza çıktığı şov olmuştu.

Her ne kadar isim farklı olsa da, genel olarak baktığımız zaman Left 4 Dead 2 ile öyle aşırı farklılıkların olduğunu söylemek zor. Yeni oyunda, bir zamanlar insan olup da ölümcül bir parazit ile ürkütücü yaratıklara dönüşerek insan medeniyetinden kalanları silmeye niyetli olan Ridden türü düşmanlara karşı verilen savaş anlatılıyor. Biz ise bu savaşın tam merkezinde, Cleaner adı verilen ekibin bir parçası olarak yer alacak ve dünyayı kurtarmaya çalışacağız.

Adına uygun olarak oynanış kısmında dört kişiye kadar kooperatif desteği sunan Back 4 Blood, görsellik, şuursuz bir şekilde üstünüze akan düşmanlar ile yaratılan aksiyon ve düşman çeşitliliği açısından yine göze hoş görünüyor. Dahası ise bu defa üst düzey yeniden oynanabilirliğin sunulacağını öğrenmiştik. Öyle ki yeni Roguelike kart sistemi içerecek. Özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz ve bu da her defasında farklı bir oynanış deneyimi ile karşınıza gelecek. Dolayısıyla oyunun kısa sürede kendisini tekrar etmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Back 4 Blood Kapalı Alfa Testi Bu Hafta Başlıyor

Mevcut nesil konsollar ve PC (Steam ve Epic Games Store) için Turtle Rock Studios tarafından geliştirilmekte olan Black 4 Blood, eğer herhangi bir aksilik olmaz ise 22 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulacak. Ne var ki tercihen çıkışından önce denemeniz mümkün olacak. Öyle ki, 17 – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında bir kapalı alfa testi düzenlenecek. Ancak katılım için oyunu ön-sipariş ile almanıza gerek yok. Buradan resmi internet sayfasına ulaşarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Kapalı alfa sürecinde, katılımcılara oyununun açılış bölümlerinden biri oynama fırsatı sunulacak. Ayrıca nihai versiyonda karşımıza çıkacak olan sekiz karakterden üçünü de yine bu testi ile göz atabilme şansınız olacak.

Back 4 Blood kapalı alfa testi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.