Back 4 Blood Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu yıl çıkması sabırsızlıkla beklenen oyunlardan Back 4 Blood oynanış videosu ile Future Games Show sırasında kendisini bir kez daha gösterdi. Aksiyonun bir an bile kesilmediği oyun, bizlere keyifli anlar yaşatacakmış gibi görünüyor. Detayları ise haberimizde.

Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından da yayınlanacak olan Back 4 Blood, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Oyunun hikayesi, Devil Worm felaketinin sonrasında geçiyor. Yaşanan salgının etkisiyle insan nüfusunun bir kısmının öldüğü ve geriye kalanların da enfeksiyon kaptığı olaylardan sonra bir grup afetzede, Ridden isimli düşmanı bertaraf etmek ve dünyayı eski haline döndürmeye çalışmak için her yeni görev ile gittikçe zorlaşan bir mücadeleye girişiyor.

Cleaners adı verilen dört kişilik bir afetzede grubunun başından geçenlerin anlatılacağı oyunu ister beraberinizdeki üç yapay zeka karakteri ile tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliğinin göz doldurur seviyede olduğu oyunda, kullanılan Roguelike kart sistemi ile özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz ve bu da her defasında farklı bir oynanış deneyimi ile karşınıza gelecek. Dolayısıyla oyunun kısa sürede kendisini tekrar etmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Ana senaryo modunun dışında, Back 4 Blood oyununda PvP ve çok oyunculu modları da bulunuyor. En fazla sekiz oyuncunun katılımda bulunabildiği PvP modunda arkadaşlarınız ile, çok oyunculu modlarda da arkadaşlarınıza karşı oynamanız mümkün oluyor.

Ülkemizde Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile çıkacak olan oyunun, esasen 22 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulması bekleniyordu. Ne var ki geliştirici Turtle Rock Studios tarafından geliştirilmekte olan Back 4 Blood için çıkış zamanında olabilecek en iyi deneyimin sunulabilmesi için zamana ihtiyacın olduğu, bu nedenle de erteleme kararı alındığı duyurulmuştu. Bu bağlamda yaklaşık üç buçuk ay, yani 12 Ekim 2021 tarihini beklemek durumunda kalacağız.

Back 4 Blood Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Bugün ise GamesRadar+ tarafından düzenlenen Future Games Show sırasında yayıncı Warner Bros. Tarafından yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Videonun başında bahsedilene göre, Walker, Hoffman, Holly ve Envagelo isimli karakterler erzak toplamak için Evansburgh bölgesine geldiklerinde, büyük çaplı bir Ridden saldırısına uğramışlar. Bu bağlamda, oynanış mekaniği hakkında fikir sahibi olduğumuz ve ayakta kalabilmek için savaşacağımız düşmanlarımızı da gördüğümüz birbiri ardına gelen çatışma silsilesine aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler!