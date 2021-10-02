Back 4 Blood Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Left 4 Dead 2 alternatifi Back 4 Blood sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, sabırsızlıkla beklenen korku oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!
Back 4 Blood sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Left 4 Dead 2 alternatifi Back 4 Blood isimli video oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Back 4 Blood Sistem Gereksinimleri Neler?
Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Back 4 Blood isimli oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?
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Back 4 Blood Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: i5-6600 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5-6600 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz isteniyor.
Back 4 Blood Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 2.8 GHz veya AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan
Korku oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i5-8400 2.8 GHz veya AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 590 isteniyor. RAM'in ise en az 12 GB olması gerekiyor.
Left 4 Dead 2 Alternatifi Back 4 Blood Ne Zaman Çıkacak?
4 kişilik bir takımın zombilere karşı mücadele edeceği Back 4 Blood, 12 Ekim 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.
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