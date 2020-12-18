Back 4 Blood oyunundan bugün bizleri sevindirecek bir haber geldi. Back 4 Blood Türkçe dil desteği ile geliyor. Ayrıca oyunun Steam sayfası da açıldı. Detaylar haberimizde.

Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından da yayınlanacak olan Back 4 Blood, 22 Haziran 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Oyunun hikayesi, Devil Worm felaketinin sonrasında geçiyor. Yaşanan salgının etkisiyle insan nüfusunun bir kısmının öldüğü ve geriye kalanların da enfeksiyon kaptığı olaylardan sonra bir grup afetzede, Ridden isimli düşmanı bertaraf etmek ve dünyayı eski haline döndürmeye çalışmak için her yeni görev ile gittikçe zorlaşan bir mücadeleye girişiyor.

Cleaners adı verilen dört kişilik bir afetzede grubunun başından geçenlerin anlatılacağı oyunu ister beraberinizdeki üç yapay zeka karakteri ile tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliğinin göz doldurur seviyede olduğu oyunda, kullanılan Roguelike kart sistemi ile özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz ve bu da her defasında farklı bir oynanış deneyimi ile karşınıza gelecek. Dolayısıyla oyunun kısa sürede kendisini tekrar etmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Ana senaryo modunun dışında, Back 4 Blood oyununda PvP ve çok oyunculu modları da bulunuyor. En fazla sekiz oyuncunun katılımda bulunabildiği PvP modunda arkadaşlarınız ile, çok oyunculu modlarda da arkadaşlarınıza karşı oynamanız mümkün oluyor.

Kısa bir süre önce Warner Bros. Games ve Turtle Rock Studios tarafından oyun için özel bir sunum gerçekleştirildi. Uzun demo gösteriminin yapıldığı bu sunum esnasında, Back 4 Blood Steam sayfası da açıldı. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, detaylı bilgilerin yanı sıra Deluxe ve Ultimate olmak üzere iki özel sürüm de görülebiliyor.

Back 4 Blood Türkçe Oldu!

Sayfadaki bizim için en önemli detay ise hemen sağ taraftaki Diller kısmında yer alıyor. Steam mağazasında Türkçe dil desteği sunan birçok oyun bulunuyor ve Back 4 Blood da bunların arasına adını yazdıran bir yenisi oldu. Öyle ki, kooperatif destekli hayatta kalma oyunu Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile satışa sunulacak. Bu da, oyunu oynarken hikayesini ve konuşmalarını rahatlık ile anlayabileceğimiz anlamına geliyor.

Son olarak, oyunu platform fark etmeksizin ön-sipariş ile satın almanız durumunda, Fort Hope Elite Silah görünüm paketi hediyeniz olacak.

Bugün gerçekleştirilen sunum sırasında gösterilen demo oynanışları aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!