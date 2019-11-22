Bad North, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin

Epic Games Store mağazasının sıradaki oyununu şu andan itibaren indirebilirsiniz. Bu haftanın ücretsiz oyunu, Plausible Concept tarafından geliştirilmiş olan Bad North.

Gerçek zamanlı taktiklere dayalı Bad North, Roguelite türüne giren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki ana hedefimiz, kralı öldürmüş olan Viking istilacılarına karşı krallığı müdafaa etmek ve adada yaşayanları tahliye etmek için rehberlik etmek olacak. Adanın farklı planlamaları olduğu için Vikingler farklı farklı köşelerden saldırıda bulunabilecekler. Bu da her defasında farklı bir strateji düşünmenizin gerekeceği anlamına geliyor. İlerleyiş boyunca karşınıza ada halkını korumanıza yardımcı olacak evler de çıkacak. Vikingler meşalelerle evleri yakabildikleri için çok dikkatli olmanız gerekecek ama birimlerinizi ve savunmanızı altın kullanarak geliştirebildiğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Eğer bu oyun ilginizi çektiyse, Epic Games Store mağazasından 29 Kasım 2019 tarihine kadar hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacak. Sıradaki ücretsiz oyun ise her zaman olduğu gibi çoktan belirlenmiş. Rayman Legends, önümüzdeki haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu olacak.