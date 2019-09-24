BAE'den Astronotlara: Namaz Sırasında Dünya'ya Dönün!

Son zamanlarda uzay rekabetine katılmak için adımlar atan Birleşik Arap Emirlikleri, yarın ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na yollayacak. BAE, söz konusu astronot için bazı temel dini bilgileri içeren bir kitapçık hazırladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu olma hakkını kazanan Hazza El Mansouri, yarın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. 3 Ekim tarihinde kadar uzayda kalacak olan astronotun, her gün 16 gün doğumu ve 16 gün batımı görecek olması ise din kurumlarının kırmızı alarma geçmesine neden oldu.

Bu duruma el atan İslam İşleri Otoritesi, Mansouri için bir ibadet kitapçığı hazırladı. Doksan dakika gibi kısa bir sürede tüm yörüngeyi turlayan ve yerçekiminin bulunmadığı bu ortamda namaz kılmak için yüzün Dünya'ya döndürülmesini tavsiye eden kitapçık, bunun mümkün olmadığı durumlarda herhangi bir yöne ibadetin yapılabileceğini belirtti.

İstasyonda yeteri kadar suyun var olduğunu belirten kitapçık, suyun kullanılamaması durumunda taş veya kum yardımı ile abdest alınabileceğini de ekliyor. Ramazan ayının geçmiş olmasına rağmen oruç hakkında da bazı bilgiler veriliyor. İstasyonda bulunmanın oruç zorunluluğunu kaldırmadığı ve uzayda olduğu süre boyunca oruç tutulması gerektiği de kitapta geçen detaylar arasında.

Tüm bunlarla birlikte Birleşik Arap Emirlikler, uzay alanında rekabet için önemli paralar harcamakta. BAE, 2117 yılında Mars'ta ilk insan yerleşimini kurmayı hedefliyor.