BAE, Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Projesini Başlattı

Petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyanın en büyük bireysel güneş enerjisi projesi olan Noor Abu Dabi için startı verdi. Devasa bir alanda faaliyet gösteren güneş enerjisi çiftliği, yaklaşık 1,2 gigawatt elektrik üretecek.

Noor Abu Dabi projesi altındaki 3.2 milyon güneş panelinin 90.000 kişiye yetecek güç sağladığı ve karbondioksit emisyonlarını 984.206 ton düşüreceği söyleniyor. BAE’ye göre, bu sayı 200.000 aracın trafikten çekilmesine eşdeğer.

Emisyonlar üzerinde somut bir etkisi olmasına rağmen, BAE hala petrole aşırı derecede bağımlı. Dünyanın en büyük petrol rezervlerinin üzerinde oturan ülke, piyasayı dengelemek adına petrol üretimini azaltacağını açıklamıştı.

Emirates Water and Electric tarafından hayata geçirilen Noor Abu Dabi, yaklaşık 1,2 gigawatt elektrik üretecek.

Sürdürülebilir enerji alanları yaratmak ve fosil yakıt kullanımını minimize etmek isteyen BAE, 2GW'lık bir güneş enerjisi projesi üzerinde daha çalışıyor. Ayrıca Mekke'de inşa edilecek 2.6GW'lık güneş enerjisi için ilk temeller atıldı bile.

BAE, henüz en değerli kaynağı olan petrolden tamamen vazgeçmiş değil; ancak orta ve uzun vadede yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapan bir BAE görebiliriz.