Birleşik Arap Emirlikleri İlk Kadın Astronotunu Açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın astronotu seçildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kadın, ülkenin ilk kadın astronotu olarak tarihe geçti. İşte BAE'nin uzay programı kapsamında aldığı yeni kararlar.

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kadın astronotun seçilmesiyle bir ilki gerçekleştirmiş oldu. BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum Twitter'da yaptığı paylaşımda, iki yeni Emirlik astronotunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın astronotu Nora Al Matrooshi'ye meslektaşı Mohammed Al Mulla'nın katılacağı ve BAE Astronot Programının ikinci partisini oluşturmak için seçilen iki Emirlik astronotu haline getirileceği duyuruldu.

Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

Bugün, Allah'a şükür iki yeni Emirlik astronotunu duyuruyoruz. Aralarında ilk Arap kadını olan Nora Al Matrooshi ve Mohammed Al Mulla bulunuyor. 4000'den fazla başvuru arasından seçildiler ve eğitimleri yakında NASA astronot programıyla başlayacak. Ülkeyi onlar için tebrik ediyoruz, BAE'nin adını gökyüzüne yükselteceklerine güveniyoruz.

نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء. pic.twitter.com/5frAJQePO5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

Muhammed Bin Rashid Uzay Merkezi'ndeki (MBRSC) BAE Astronot Programı'nın gelecekteki mürettebatlı uzay uçuşları için ikinci partisine giden yarışta, beş kadın ve dokuz erkek farklı uzay rolleri için yarışıyor.

BAE Astronot Programı için toplam 4.300 başvurandan 1.400'ü ülkenin kendi kadınlarından oluşuyordu. 2018 yılında yapılan aynı duyuruya kıyasla 250 kişi daha fazla başvurmuş durumda.

Nora Al Matrooshi ve Mohammed Al Mulla ikilisi, BAE'nin halihazırda Maj Hazza Al Mansouri ve Dr. Sultan Al Neyadi'yi de içeren büyüyen astronot birliklerine alındı.

Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum açıklamasında, "Emirlik kadınlarının ve erkeklerinin yolunuzda yürüyeceğine söz veriyorum" dedi.

Abu Dabi'nin Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ise yeni astronotlarla ilgili olarak, "Bugün, her Emirlik erkeğini ve kadınını temsil ediyorsunuz. Bugün kısaca tüm BAE ulusunu temsil ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Muhammed bin Rashid Uzay Merkezi'ndeki iş gücünün yüzde 42'si Emirlik kadınlarından oluşuyor. BAE'nin uzay projelerinden biri olan Astronot Programında kadın oranı yüzde 70 iken, Hope (Umut) Mars misyonunda ise yüzde 34 seviyesinde.