Birleşik Arap Emirlikleri Mars Sondasından İlk Fotoğrafı Paylaştı

BAE Mars sondasının ilk fotoğrafı yayınlandı. Hope (Umut) sondası olarak adlandırılan Mars görevi, geçtiğimiz Salı günü başlatıldı. Sonda, geçtiğimiz gün itibarıyla Mars yörüngesine girmiş durumda.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hope misyonu, Mars'ın ilk fotoğrafını yayınlayarak görevine başladı. Uzay aracı Salı günü Kızıl Gezegen çevresinde bir yörüngeye girdi ve BAE'yi Mars’a ulaşan ilk Arap ülkesi olarak tarihe geçirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sondasından gelen ilk görüntü aslında önceki Mars görüntülerinden çok da farklı değil. Hope, gezegenin hava ve iklim sistemlerini inceleyebilmek için geniş bir yörüngeye yerleştirildi, bu da gezegenin neredeyse tamamını göreceği anlamına geliyor.

Hope sondasının EXI cihazı ile Çarşamba günü saat 20:36'da çekildiği belirtilen fotoğraf, Mars yüzeyinden 24.700 km yükseklikten kaydedildi. Yani Kızıl Gezegen'e geldikten bir gün sonra göreve başlamış durumda.

BAE Mars sondasının ilk fotoğrafı ne anlatıyor?

Yayınlanan fotoğrafa göz atarsak Mars'ın kuzey kutbu sol üst tarafta yer alıyor. Görüntünün merkezinde Güneş Sistemi'ndeki en büyük yanardağ olan Olympus Mons bulunuyor. Ayrıca gece ve gündüz arasındaki sınırın bu kadar belirgin olması ise Dünya'da yaşayan insanlar için biraz garip görünüyor.

Ayrıca karanlık tarafta ise Ascraeus Mons, Pavonis Mons ve Arsia Mons yanardağları dikkat çekiyor. Doğuya -gezegenin sağ kenarına- bakarsanız Valles Marineris kanyonunu görebilirsiniz. Kısmen bulutla kaplı olsa da gök bilimcilerini meraklandırmayı başarıyor.

Hope sondasının yöneticisi Mohamed Bin Zayed tarafından yapılan açıklamada, "Hope sondasının ilk Mars görüntüsünün aktarımı, tarihimizde belirleyici bir andı ve BAE'nin uzay araştırmalarına katılan gelişmiş ülkelerden biri olduğunu gösteriyor" dedi.

Hope şu anda Mars çevresinde gezegene 1.000 km kadar yaklaşan ve neredeyse 50.000 km'ye çıkan bir elips içinde ilerliyor. Önümüzdeki birkaç hafta ise yaklaşık 25 derece eğimli 22.000 km x 43.000 km'lik bir yörüngeye çekilecek.

Aracın görevlerinden biri, Mars'ın bir zamanlar bol su olan kalıntılarından kalan nötr hidrojen ve oksijen atomlarının uzaya sızmasını incelemek olacak. Bu, eskiden sıcak ve nemli bir gezegenin bugün olduğu gibi soğuk bir yapıya nasıl dönüştüğünü anlamamıza katkıda bulunacak.