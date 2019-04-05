BAFTA 2019 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

British Academy Television Awards ya da bilinen adıyla BAFTA, bir süredir en iyi oyunlar için de tören düzenliyordu. BAFTA 2019 Oyun Ödülleri ise dün yapılan etkinlik ile sahiplerini buldu.
1955 yılından bu yana medya dünyasının en iyilerini belirlemek adına verilen BAFTA, bir süredir en iyi oyunlar için de seçim yapıyordu. 2019 yılında en iyi oyunu God of War seçilirken, Birleşik Krallık’ta yapılmasına ve altı farklı kategoride aday gösterilmesine karşın Red Dead Redemption 2 ödül alamadı.
Birleşik Krallık’ta düzenlenen BAFTA 2019 ödülleri çerçevesinde alınan en iyi oyun ödüllerinin sahipleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.
2019'un En İyi Oyunları
- Orijinal İş: Into the Breach
- Müzik: God of War
- Oyun Tasarımı: The Return of the Obra Dinn
- Gelişen Oyun: Fortnite
- Hikaye: God of War
- İlk Defa Çıkan: Yoku's Island Express
- Mobil: Florence
- Aile: Nintendo Labo
- Artistik Başarı: Return of the Obra Dinn
- Multiplayer: A Way Out
- Seste Başarı: God of War
- Oyunda Yenilik: Nintendo Labo
- En İyi Performans: Jeremy Davies, God of War
- En İyi Britanyalı Oyun: Forza Horizon 4
- Oyundna Öte Eğlence: My Child Lebensborn
- YIlın Mobil Oyunu (İzleyici Oylaması): Old School Runescape
- Yılın Oyunu: God of War
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