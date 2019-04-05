BAFTA 2019 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

British Academy Television Awards ya da bilinen adıyla BAFTA, bir süredir en iyi oyunlar için de tören düzenliyordu. BAFTA 2019 Oyun Ödülleri ise dün yapılan etkinlik ile sahiplerini buldu.

1955 yılından bu yana medya dünyasının en iyilerini belirlemek adına verilen BAFTA, bir süredir en iyi oyunlar için de seçim yapıyordu. 2019 yılında en iyi oyunu God of War seçilirken, Birleşik Krallık’ta yapılmasına ve altı farklı kategoride aday gösterilmesine karşın Red Dead Redemption 2 ödül alamadı.

Birleşik Krallık’ta düzenlenen BAFTA 2019 ödülleri çerçevesinde alınan en iyi oyun ödüllerinin sahipleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

2019'un En İyi Oyunları