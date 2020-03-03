BAFTA Oyun Ödülleri 2020 Adayları Açıklandı

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA Oyun Ödülleri'nin bu yıl yenisi düzenlenecek. BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) tarafından sunulan seremoninin bu seneki adayları belli oldu.

Layık görülen ödüller; Animasyon, Sanatsal Başarım, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride, 2 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan seremoni ile dağıtılacak. En İyi Oyun kategorisinde bu defa Control, Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro: Shadows Die Twice ve Untitled Goose Game oyunları aday gösterildiler.

Kategoriler ve aday gösterilenlerin tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

ANİMASYON

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive

Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

SANATSAL BAŞARIM

CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi - Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents SAYONARA WILD HEARTS Geliştirme Ekibi – Simogo/Annapurna Interactive

SES BAŞARIMI

APE OUT Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital

Matt Boch - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/ Devolver Digital CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Nick Laviers - Respawn Entertainment/Electronic Arts UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

EN İYİ OYUN

CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive

Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

İNGİLİZ OYUNU

DiRT RALLY 2.0 Geliştirme Ekibi – Codemasters/Codemasters

Geliştirme Ekibi – Codemasters/Codemasters HEAVEN’S VAULT Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway – inkle/inkle

Joseph Humfrey, Jon Ingold, Laura Dilloway – inkle/inkle KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents OBSERVATION Geliştirme Ekibi - No Code/Devolver Digital

Geliştirme Ekibi - No Code/Devolver Digital PLANET ZOO Geliştirme Ekibi - Frontier Developments/Frontier Developments

Geliştirme Ekibi - Frontier Developments/Frontier Developments TOTAL WAR: THREE KINGDOMS Geliştirme Ekibi - The Creative Assembly/SEGA

AÇILIŞ YAPAN OYUN

APE OUT Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital

Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy - Gabe Cuzzillo, Matt Boch, Bennett Foddy/Devolver Digital DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM KATANA ZERO Justin Stander – Askiisoft/Devolver Digital

Justin Stander – Askiisoft/Devolver Digital KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents MANIFOLD GARDEN Geliştirme Ekibi - William Chyr Studio/William Chyr Studio

GELİŞEN OYUN

APEX LEGENDS Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Chad Grenier, Drew McCoy - Respawn Entertainment/Electronic Arts DESTINY 2 Geliştirme Ekibi – Bungie/Bungie

Geliştirme Ekibi – Bungie/Bungie FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS Geliştirme Ekibi – Square Enix/Square Enix

Geliştirme Ekibi – Square Enix/Square Enix FORTNITE Geliştirme Ekibi – Epic Games/Epic Games

Geliştirme Ekibi – Epic Games/Epic Games NO MAN’S SKY: BEYOND Geliştirme Ekibi - Hello Games/Hello Games

Geliştirme Ekibi - Hello Games/Hello Games PATH OF EXILE Geliştirme Ekibi - Grinding Gear Games/Grinding Gear Games

AİLE

CONCRETE GENIE Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Pixelopus/Sony Interactive Entertainment Europe KNIGHTS AND BIKES Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents

Rex Crowle, Moo Yu, Kenneth C M Young – Foam Sword/Double Fine Presents LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi - House House/Panic

Geliştirme Ekibi - House House/Panic VACATION SIMULATOR Geliştirme Ekibi - Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs

Geliştirme Ekibi - Owlchemy Labs/ Owlchemy Labs WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive

EĞLENCENİN ÖTESİNDEKİ OYUN

CIVILIZATION VI: GATHERING STORM Geliştirme Ekibi – Firaxis/2K

Geliştirme Ekibi – Firaxis/2K DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe KIND WORDS (LO FI CHILL BEATS TO WRITE TO) Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud – Popcannibal/Popcannibal

Ziba Scott, Luigi Guatieri, Clark Aboud – Popcannibal/Popcannibal LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Geliştirme Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix

(BÖLÜMLER 2-5) Geliştirme Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix NEO CAB Geliştirme Ekibi - Chance Agency/Fellow Traveller Games

Geliştirme Ekibi - Chance Agency/Fellow Traveller Games RING FIT ADVENTURE Geliştirme Ekibi – Nintendo/Nintendo

OYUN TASARIMI

BABA IS YOU Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy

Arvi Teikari - Hempuli Oy/Hempuli Oy CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive

Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision WATTAM Geliştirme Ekibi – Funomena/Annapurna Interactive

ÇOK OYUNCULU

APEX LEGENDS Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Brent McLeod, Carlos Pineda - Respawn Entertainment/Electronic Arts BORDERLANDS 3 Geliştirme Ekibi - Gearbox Software/2K

Geliştirme Ekibi - Gearbox Software/2K CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision LUIGI’S MANSION 3 Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo

Geliştirme Ekibi - Next Level Games/Nintendo TICK TOCK: A TALE FOR TWO Geliştirme Ekibi - Other Tales Interactive/Other Tales Interactive

Geliştirme Ekibi - Other Tales Interactive/Other Tales Interactive TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 Geliştirme Ekibi - Massive Entertainment/Ubisoft

MÜZİK

CONTROL Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games

Petri Alanko, Martin Stig Andersen - Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

Geliştirme Ekibi - ZA/UM/ZA/UM OUTER WILDS Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive

Geliştirme Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING Geliştirme Ekibi – Grezzo/Nintendo

Geliştirme Ekibi – Grezzo/Nintendo WATTAM Asuka Takahashi – Funomena/Annapurna Interactive

HİKAYE ANLATIMI

CONTROL Senaryo Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

Senaryo Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games DISCO ELYSIUM Senaryo Ekibi - ZA/UM/ZA/UM

Senaryo Ekibi - ZA/UM/ZA/UM LIFE IS STRANGE 2 (BÖLÜMLER 2-5) Senaryo Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix

(BÖLÜMLER 2-5) Senaryo Ekibi - Dontnod Entertainment/Square Enix OUTER WILDS Senaryo Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive

Senaryo Ekibi - Mobius Digital/Annapurna Interactive THE OUTER WORLDS Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division

Tim Cain, Leonard Boyarsky - Obsidian Entertainment/ Private Division STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER Aaron Contreras, Matt Michnovetz, Stig Asmussen – Respawn Entertainment/Electronic Arts

ÖZGÜN MÜLKİYET

BABA IS YOU Arvi Teikari – Hempuli Oy/Hempuli Oy

Arvi Teikari – Hempuli Oy/Hempuli Oy CONTROL Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi –Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe DISCO ELYSIUM Geliştirme Ekibi – ZA/UM/ZA/UM

Geliştirme Ekibi – ZA/UM/ZA/UM OUTER WILDS Tim Cain, Leonard Boyarsky – Obsidian Entertainment/Private Division

Tim Cain, Leonard Boyarsky – Obsidian Entertainment/Private Division UNTITLED GOOSE GAME Geliştirme Ekibi – House House/Panic

BAŞROLDEKİ OYUNCU

Gears 5'te Kait Diaz rolünde LAURA BAILEY

Control'de Jesse Faden rolünde COURTNEY HOPE

Telling Lies'da David rolünde LOGAN MARSHALL-GREEN

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Sean Diaz rolünde GONZALO MARTIN

Call of Duty: Modern Warfare'da Captain Price rolünde BARRY SLOANE

Death Stranding'de Sam rolünde NORMAN REEDUS

YARDIMCI ROLDE OYUNCU

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Karen Reynolds rolünde JOLENE ANDERSEN

Death Stranding'de Higgs rolünde TROY BAKER

Life is Strange 2 (bölümler 2-5)'de Cassidy (Lucy Rose Jones) rolünde SARAH BARTHOLOMEW

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan'da Fliss rolünde AYISHA ISSA

Death Stranding'de Fragile rolünde LEA SEYDOUX

Control'de Hademe Ahti rolünde MARTTI SUOSALO

TEKNİK BAŞARIM

A PLAGUE TALE: INNOCENCE Geliştirme Ekibi - Asobo Studio/ Focus Home Interactive

Geliştirme Ekibi - Asobo Studio/ Focus Home Interactive CALL OF DUTY: MODERN WARFARE Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision

Geliştirme Ekibi - Infinity Ward/Activision CONTROL Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games

Geliştirme Ekibi - Remedy Entertainment/505 Games DEATH STRANDING Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe

Geliştirme Ekibi – Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment Europe METRO EXODUS Geliştirme Ekibi - 4A Games/Deep Silver

Geliştirme Ekibi - 4A Games/Deep Silver SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Geliştirme Ekibi – FromSoftware/Activision

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