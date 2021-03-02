BAFTA Oyun Ödülleri Adayları Belirlendi: The Last of Us Part 2 Rekor Kırdı!

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) Oyun Ödülleri'nin bir yenisi bu ay içerisinde düzenlenecek. Yapılan yeni açıklama ile bu yılın BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı. Detyalar haberimizde.
Layık görülen ödüller, Animasyon, Sanatsal Başarım, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride, 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan seremoni ile dağıtılacak.
Bu senenin BAFTA Oyun Ödülleri listesinde The Last of Us Part 2 tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz. Öyle ki Naughty Dog tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz sene içerisinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulan oyun, tamı tamına on üç dalda aday gösterilerek bir rekora imza attı. Çünkü, daha önceden hiçbir BAFTA Oyun Ödülleri oylamasında bu kadar fazla kategoride aday gösterilen bir oyun olmamıştı.
BAFTA Oyun Ödülleri Adayları Listesini Sony Domine Ediyor
The Last of Us Part 2’ye ek olarak, Sony Interactive Entertainment genel olarak bu yılın aday listesine egemen olmuş durumda. Aşağıdaki listeye baktığımızda, Ghost of Tsushima’nın on, Marvel's Spider-Man: Miles Morales’in yedi, Dreams’in altı ve Sackboy: A Big Adventure’ın da dört farklı kategoride aday gösterildiğini görebiliyoruz. Bu oyunların dışında, aday listesinde Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, Doom: Eternal, Final Fantasy 7 Remake ve Ori and the Will of the Wisps gibi dikkat çeken oyunların olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Buradan oylamaya katılacağınız BAFTA Oyun Ödülleri için kategoriler ve aday gösterilenlerin tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.
En İyi Oyun
- Animal Crossing: New Horizons
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us Part II
İngiliz Oyunu
- Dreams
- F1 2020
- Fall Guys
- Röki
- Sackboy: A Big Adventure
- The Last Campfire
Animasyon
- Doom Eternal
- Final Fantasy VII Remake
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Ori and the Will of the Wisps
- Spiritfarer
- The Last of Us Part II
Sanatsal Başarım
- Cyberpunk 2077
- Dreams
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- The Last of Us Part II
Ses Başarımı
- Astro's Playroom
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us Part II
Başlangıç Oyunu
- Airborne Kingdom
- Call of the Sea
- Carrion
- Factorio
- Röki
- The Falconeer
Gelişen Oyun
- Destiny 2: Beyond Light
- Dreams
- Fall Guys
- Fortnite
- No Man's Sky
- Sea of Thieves
Aile Oyunu
- Animal Crossing: New Horizons
- Astro's Playroom
- Dreams
- Fall Guys
- Minecraft Dungeons
- Sackboy: A Big Adventure
Eğlencenin Ötesinde Oyun
- Animal Crossing: New Horizons
- Before I Forget
- Dreams
- Spiritfarer
- Tell Me Why
- The Last of Us Part II
Oyun Tasarımı
- Animal Crossing: New Horizons
- Astro's Playroom
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- The Last of Us Part II
Çok Oyunculu Oyun
- Animal Crossing: New Horizons
- Deep Rock Galactic
- Fall Guys
- Ghost of Tsushima
- Sackboy: A Big Adventure
- Valorant
Müzik
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Ori and the Will of the Wisps
- Sackboy: A Big Adventure
- The Last of Us Part II
Hikaye Anlatımı
- Assassin's Creed: Valhalla
- Cyberpunk 2077
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Kentucky Route Zero: TV Edition
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Özgün Mülkiyet
- Carrion
- Fall Guys
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Kentucky Route Zero: TV Edition
- Spiritfarer
Lider Roldeki Sanatçı Performansı
- The Last of Us Part II’de Ellie rolünde Ashley Johnson
- Cyberpunk 2077’de Dişi V rolünde Cherami Leigh
- Final Fantasy VII Remake’te Cloud Strife rolünde Cody Christian
- Ghost of Tsushima’da Jin Sakai rolünde Daisuke Tsuji
- The Last of Us Part II’de Abby rolünde Laura Bailey
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales’te Miles Morales rolünde Nadji Jeter
Yardımcı Roldeki Sanatçı Performansı
- Cyberpunk 2077’de Judy Alvarez rolünde Carla Tassara
- The Last of Us Part II’de Tommy rolünde Jeffrey Pierce
- Hades’te Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, and the Storyteller rolünde Logan Cunningham
- Ghost of Tsushima’da Khotun Khan rolünde Patrick Gallagher
- The Last of Us Part II’de Dina rolünde Shannon Woodward
- The Last of Us Part II’de Joel rolünde Troy Baker
Teknik Başarım
- Demon's Souls
- Doom Eternal
- Dreams
- Flight Simulator
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us Part II
Yılın EE Oyunu
- Animal Crossing: New Horizons
- Call of Duty: Warzone
- Ghost of Tsushima
- Hades
- The Last of Us Part II
- Valorant
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