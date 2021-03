BAFTA Oyun Ödülleri Adayları Belirlendi: The Last of Us Part 2 Rekor Kırdı!

2004 yılından bu yana düzenlenen BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) Oyun Ödülleri'nin bir yenisi bu ay içerisinde düzenlenecek. Yapılan yeni açıklama ile bu yılın BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı. Detyalar haberimizde.

Layık görülen ödüller, Animasyon, Sanatsal Başarım, En İyi Oyun, İngiliz Oyunu, Gelişen Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve Özgün Mülkiyet dahil on sekiz ayrı kategoride, 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan seremoni ile dağıtılacak.

Bu senenin BAFTA Oyun Ödülleri listesinde The Last of Us Part 2 tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz. Öyle ki Naughty Dog tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz sene içerisinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulan oyun, tamı tamına on üç dalda aday gösterilerek bir rekora imza attı. Çünkü, daha önceden hiçbir BAFTA Oyun Ödülleri oylamasında bu kadar fazla kategoride aday gösterilen bir oyun olmamıştı.

BAFTA Oyun Ödülleri Adayları Listesini Sony Domine Ediyor

The Last of Us Part 2’ye ek olarak, Sony Interactive Entertainment genel olarak bu yılın aday listesine egemen olmuş durumda. Aşağıdaki listeye baktığımızda, Ghost of Tsushima’nın on, Marvel's Spider-Man: Miles Morales’in yedi, Dreams’in altı ve Sackboy: A Big Adventure’ın da dört farklı kategoride aday gösterildiğini görebiliyoruz. Bu oyunların dışında, aday listesinde Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, Doom: Eternal, Final Fantasy 7 Remake ve Ori and the Will of the Wisps gibi dikkat çeken oyunların olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Buradan oylamaya katılacağınız BAFTA Oyun Ödülleri için kategoriler ve aday gösterilenlerin tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

En İyi Oyun

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

İngiliz Oyunu

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Röki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire

Animasyon

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

The Last of Us Part II

Sanatsal Başarım

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Ses Başarımı

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Başlangıç Oyunu

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer

Gelişen Oyun

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man's Sky

Sea of Thieves

Aile Oyunu

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Eğlencenin Ötesinde Oyun

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

Spiritfarer

Tell Me Why

The Last of Us Part II

Oyun Tasarımı

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Çok Oyunculu Oyun

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Müzik

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Hikaye Anlatımı

Assassin's Creed: Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Özgün Mülkiyet

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Lider Roldeki Sanatçı Performansı

The Last of Us Part II’de Ellie rolünde Ashley Johnson

Cyberpunk 2077’de Dişi V rolünde Cherami Leigh

Final Fantasy VII Remake’te Cloud Strife rolünde Cody Christian

Ghost of Tsushima’da Jin Sakai rolünde Daisuke Tsuji

The Last of Us Part II’de Abby rolünde Laura Bailey

Marvel's Spider-Man: Miles Morales’te Miles Morales rolünde Nadji Jeter

Yardımcı Roldeki Sanatçı Performansı

Cyberpunk 2077’de Judy Alvarez rolünde Carla Tassara

The Last of Us Part II’de Tommy rolünde Jeffrey Pierce

Hades’te Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, and the Storyteller rolünde Logan Cunningham

Ghost of Tsushima’da Khotun Khan rolünde Patrick Gallagher

The Last of Us Part II’de Dina rolünde Shannon Woodward

The Last of Us Part II’de Joel rolünde Troy Baker

Teknik Başarım

Demon's Souls

Doom Eternal

Dreams

Flight Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Yılın EE Oyunu