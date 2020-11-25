Bağımsız Red Dead Online Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!

Önümüzdeki sene PlayStation 5 ve Xbox Series için bağımsız yayınlanacak olan GTA Online sonrasında, Rockstar Games benzer bir hamleyi Red Dead Online için yapıyor. Amerika menşeli yayıncı, bağımsız Red Dead Online versiyonu ile önümüzdeki ay oyuncuların karşısına çıkacak. Detaylar haberimizde.

Grand Theft Auto Online ile sağlanan başarının ardından Rockstar Games, benzer bir deneyimi Red Dead Online ile sunmaya karar vermişti. Red Dead Redemption 2 oyununun çıkışından bir süre sonra beta aşamasıyla faaliyete geçen Red Dead Online, geçtiğimiz senenin ortalarında nihai sürüme geçiş yapmış ve bu zamana kadar yayınlanan güncellemeler ile içerik anlamında epeyce zenginleşmeye devam ediyor. Her ne kadar Grand Theft Auto Online kadar adından söz ettirememiş olsa da, yeterli ilgiyi gördüğünü söyleyebiliriz. Ancak halen birçok eksiğinin olduğunu da söylemek lazım ama muhtemelen ilerleyen zamanlarda bunlar da giderilecektir.

Eğer Red Dead Redemption 2 ilginizi çekmiyor ve sadece Red Dead Online’a erişim sağlamak istiyorsanız, Rockstar Games hoşunuza gidecek bir duyuru yaptı. Çok oyunculu oyun, bağımsız olarak da yayınlanacak.

Bağımsız Red Dead Online Geliyor!

Amerika menşeli yayıncının resmi sayfasında belirtilene göre Red Dead Online, Epic Games, PlayStation, Steam ve Xbox mağazaları ve Rockstar Games Launcher üzerinden 1 Aralık 2020 tarihinde % 75 oranında bir indirim ile 4.99 dolar gibi bir fiyata oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu indirim 15 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Sonrasında ise fiyatı 19.99 dolar olacak.

Bağımsız olarak satılacak Red Dead Online, eksiksiz bir deneyim sunacak olmasıyla birlikte, gelecekte yayınlanacak olan tüm içerik güncellemelerine de erişim sağlayabileceksiniz. Yani Bounty Hunter, Naturalist, Trader, Collector ve Moonshiner olmak üzere beş uzman rolleri, hikaye tabanlı kooperatif görevleri yerine getirebileceğiniz A Land of Opportunities, Showdown modları, serbest dolaşım görevleri, günlük meydan okumalar ve birçoğu erişiminize açık olacak.

Rockstar Games tarafından söylenene göre bağımsız Red Dead Online 123 GB boş alana ihtiyaç duyacak olmasının yanı sıra, kullandığınız sisteme bağlı olarak PlayStation Plus veya Xbox Live Gold gerektirecek. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın almışsanız platform tercihinize göre geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde oynayabileceksiniz.