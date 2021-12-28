Çin'in Google'ı Baidu'dan Şaşırtıcı Metaverse Hamlesi Geldi

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Baidu metaverse ile yeni bir dünyaya açıldığını duyurdu. Çinli şirketin sanal dünyası XiRang hakkında merak edilenler haberimizde.

Çin'in önde gelen arama sağlayıcısı Baidu, Pazartesi günü kendi geliştirdiği meta veri deposunu halka açarak, kullanıcıların avatarlar aracılığıyla sanal konumları etkileşime girmesine ve ziyaret etmesine izin verdi. Çin'de yaşayan kullanıcılar sadece bir uygulama aracılığıyla Baidu'nun XiRang adlı meta verisine erişebilir. Platform, bir seferde 100.000 kullanıcıya kadar desteklediğini iddia ediyor.

XiRang, toplantılara ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapabilen binaları içeren bir "Creator City"e (Yaratıcı Şehir) ev sahipliği yapmakta. Diğer yerler, Çin'in Shaolin Tapınağı gibi ilgi çekici yerleri sanal dünyada canlandırıyor. Baidu'nun meta veri deposuna akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar kullanılarak erişilebilmesi mümkün. Bireyler ayrıca Çinli üretici Pico tarafından yapılan sanal gerçeklik kulaklıklarını kullanarak XiRang dünyasını keşfedebilir.

Baidu metaverse'i XiRang nasıl kullanılır?

XiRang'a girmek için bir Baidu hizmet hesabı gerekiyor. Bir kullanıcı, uygulamaya kişisel bilgilerini kaydettikten ve bir avatar oluşturduktan sonra meta veri deposuna girmeye hak kazanıyor. Avatar, cihaz ekranında görüntülenen bir kontrolör kullanılarak hareket ettirilebiliyor. XiRang'ı kullanan birisi ayrıca avatara yaklaşarak, cihazı karaktere doğrultarak ve onunla konuşarak başka bir kullanıcıyla sohbet edebilir.

Baidu, Pazartesi günü XiRang içinde bir yapay zeka geliştiricileri konferansına ev sahipliği yaptı. Baidu CEO'su Robin Li ve diğer yöneticiler etkinlikte konuştu. Baidu, XiRang'ı nasıl ticarileştireceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak şirket, metaverse'i bulut ve yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni bir büyüme işi olarak tanımladığını söyledi.

Elon Musk metaverse'e güvenmiyor

Elon Musk'tan Neuralink, Metaverse'ten daha iyi açıklaması geldi. Tesla ve SpaceX CEO'suna göre yakın gelecekte Metaverse'in vadettiği gibi bir sanal dünya olmayacak.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, moda sözcükleri ve pazarlama taktikleri olarak kullanılma şartlarını reddettiği için metaverse ve Web 3.0 ekosistemlerine hiçbir destek göstermedi.

The Babylon Bee ile yaptığı röportajda Musk, metaverse ekosistemi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, “Bütün gün yüzüne ekran bağlayan birini görmeyeceğimi düşünüyorum. İnsanlar benimle bu konuda çok konuşsa da, bu metaverse olayını anlayıp anlamadığımı bilmiyorum." dedi.