Bakan Arslan'ın Sözünü Kesen Robotun Cezası Ağır Oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 6 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü kapsamında düzenlenen programda konuşma yaptı. Buraya kadar her şey normal seyrinde giderken, Sanbot araya girip Arslan'ın sözünü kesince olan oldu.

Ankara'daki Bilim Teknolojileri Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik robot krizi yaşandı. Oldukça enterasan görüntülerin ortaya çıktığı olay, Sanbot'un Bakan Arslan'ın konuşmasını araya girerek kesmesiyle başladı.

Güvenli İnternet Günü programında oturumun modaratörlüğünü yapan Sanbot, Arslan'ın konuştuğu sırada, ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” dedi. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Arslan, konuşmasına devam etmeye çalıştı.

Bir kez daha "Neden bahsediyorsun" diyen Sanbot'un sık sık sözünü kesmesine daha fazla dayanamayan Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” dedi. Bunun üzerine uzaktan kontrol edilerek saheden indirilen zavallı Sanbot, cezasını format yiyerek çekti.

Bakana yavaş konuşması gerektiğini söyleyen robot Sambot'u formatlıyorlar. 😂😂 pic.twitter.com/8gyqFUpVLJ — Mert S. Kaplan (@mertskaplan) 6 Şubat 2018

Sosyal Medya Ne Dedi?

bu haddini bilmezlik, bütün robot yapay zeka çalışmaları durdurulmalı! https://t.co/uAE5Tpiz3T — Şoreş Haki (@robotsanbot) 6 Şubat 2018

Robota Şark görevi! https://t.co/arUzQzOd2m — Derya Sazak (@sazak_derya) 6 Şubat 2018

Eyy robot haddini bil. 😀 https://t.co/07Yak3QxGf — Alptekin Dursunoğlu (@Alptekin_D) 6 Şubat 2018

Bu robot ne yapmak, nereye varmak istemektedir! https://t.co/7A2JVI1lyY — nevsin mengu (@nevsinmengu) 6 Şubat 2018

“Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var; ve fikirlere format işlemez!” S for Sanbot pic.twitter.com/UZo0kTPqSx — Burak (@sovenistt) 6 Şubat 2018