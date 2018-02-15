Bakan Arslan, PTT Messenger Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı

Kısa süre önce duyurulan, 'yerli Whatsapp' PTT Messenger hakkında çok fazla cevaplanmayan soru var. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın elinde gördüğümüz uygulamanın internette dolaşan APK dosyalarının gerçek olmadığı haberini paylaşmıştık. Uygulamayı ne zaman kullanacağımızıysa Bakan Ahmet Arslan açıkladı.

PTT Messenger hakkında soruları yanıtlayan Bakan Arslan, yerli WhatsApp'ın güvenliği hakkında çok iddialı olduklarını vurguladı. Uygulamayı önce kurumların kullanacağını duyuran ulaştırma bakanı, "Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız." şeklinde konuştu.

PTT Messenger Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

Bakan Arslan'ın açıklamalarına göre 6 ay sonra bireysel hizmete açılacak yerli mesajlaşma uygulaması, şimdilik sadece kurumsal müşteriler için hazırlanmış bir alt yapıya sahip. İnternette bulabileceğiniz PTT Messenger APK dosyasınınsa orjinal uygulamayla bir alakası yok.

Açık kaynak kod kullanılarak hazırlanan yerli uygulamanın tüm geliştirme hakları PTT AŞ'ye ait.