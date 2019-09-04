Bakan'dan Trump'a Tepki: Thanos'u Taklit Etmeyi Kes

Amerika ve İran arasında yaşanan gerilimler halen devam ederken, gün içinde ilginç bir gelişme yaşandı. Uygulanan yaptırımlara tepki gösteren İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Trump'ı Thanos'a benzetti.

Amerika, İranlı üç uzay araştırma şirketine füze yapımında rol oynadıkları sebebiyle yaptırım uygulama kararı almıştı. Söz konusu kararlar İran hükümeti tarafından ağır şekilde eleştiri alırken, Amerika ise bu yaptırımları İran'a ve füze yapımında yardım edenlere karşı bir uyarı olarak nitelendirdi.

Yaptırımlar sonrası tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getiren İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Trump'ı Thanos'a benzetti. Paylaştığı Nebula fotoğrafı ile birlikte "Bu fotoğrafta Amerika'yı bulamıyorum bile." diyen Cehromi, "Uzaya yaptırım uygulamaktan vazgeçin. Evren ve aydınlık bir gelecek belirli bir azınlığa değil, herkese aittir." diyerek ekledi.

Bu mesajların ardından "Thanos'u taklit etmeyi bırak Donald Trump" diyen Cehromi, attığı tweeti de bu şekilde sonlandırdı. Bakan tarafından atılan bu tweet kısa süre içerisinde büyük dikkat çekti.