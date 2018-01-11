Bakan Faruk Özlü'den Yerli Otomobil İçin Önemli Açıklama

2017 yılında Türkiye'nin yerli teknolojide ilerlediğini ve milli projelere destek verdiklerini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri ile Adli Bilimler Laboratuvarları'nın açılış törenine katılan Özlü, yerli otomobili övmeyi ihmal etmedi.

Katıldığı açılış töreninde basına açıklama yapan Bakan Faruk Özlü, geçtiğimiz yılın ülke teknolojisi adına başarılı geçtiğini, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için önemli mesafeler attıklarını ifade etti. Açıklamasında "2018 de aynı şekilde, her alanda milli ve yerli üretim için seferber olacağımız bir yıl olacaktır. Bu yıl teknolojide milli ve yerli dönüşüm yılıdır. Bu anlamda Ar-Ge’ye, tasarıma, teknoloji geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyoruz ve devam edeceğiz." diyen Özlü, yerli otomobil için büyük bir talep olduğunu dile getirdi.

"2021 yılında yollarda görmek istediğimiz yerli otomobil için tüm şirketler hızla çalışıyor. Vatandaştan ve kurumlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağıyor." şeklinde konuşan Bakan, eleştirilere kulak asmadıklarını ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Son olarak "Hem kurumlardan hem de halkımızdan sayısız talep geliyor. Otomobil siparişi verdikleri gibi, projede de yer almak istiyorlar" açıklamasını yapan Faruk Özlü, otomobil fabrikasının hangi ilde olacağının netleşmediğini söyledi.