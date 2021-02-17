Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A İçin Kritik Tarihi Açıkladı!

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A için kritik tarihi paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Ocak tarihinde uzaya gönderilen uydunun haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A Hakkında Açıklama Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin 5'inci nesil elektrikli itki sistemli haberleşme uydusu Türksat 5A'yı, 8 Ocak 2021’de başarı ile uzaya gönderdik. 31 derece doğu yörüngesine doğru yolculuğuna devam eden Türksat 5A, ulusal yörünge ve frekans haklarımızın korunması, gelecek nesil Türksat uydularına ticari olarak kullanacakları yeni frekans haklarının kazanılmasında etkin rol üstlenecek. Türksat 5A ile faal haberleşme uydu sayımızı 4'e çıkarmış olduk" dedi.

Bakan Karaismaioğlu, "Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması Mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır. Türksat 5A'dan sonra yeni haberleşme uydumuz Türksat 5B'yi uzaya göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Türksat 5B uydusunun üretim çalışmalarının planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu uydumuzu da 2021 yılının ikinci yarısında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğumuz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A, 2022’de uzaydaki yerini alacaktır. Ülkemiz, bugün, kendi uydularını geliştirme, üretme ve test edebilme düzeyine gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türksat 5B uydusunun en önemli özelliğinin sahip olduğu 53 Gbps kapasiteli Ka Bant haberleşme sistemi olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Ka Bant sistemi ile mevcut geniş bant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacaktır. Haberleşme uydu filomuza katılacak yeni uydular ile genişleyen Ka Bant kapasitesi için milli terminallerin geliştirilmesini amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: