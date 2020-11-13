Bakan Koca'dan Umutlandıran Açıklama: Yakın Zamanda Hayatımızdan Çıkmış Olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama sevindirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske hakkında umut veren bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Fahrettin Koca: Maske, Yakın Zamanda Hayatımızdan Çıkmış Olacak

Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun."

ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun. pic.twitter.com/WBZuyj8eNc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

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12 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 404.894 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.233'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.230 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 346.794 olarak açıklandı.