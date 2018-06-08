Bakan Özlü Açıkladı! Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gündemden düşmeyen yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilin emsallerinden yüzde 5 daha ucuz olacağını belirten Özlü, B ve C segmentinde bir araç yapmayı düşündüklerini söyledi.

TGRT televizyonunda katıldığı programda yerli otomobilin fiyatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özlü, projenin hangi noktada olduğu hakkında bilgi verdi.

“Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz” diyen Bakan Özlü, aracın emsallerinden yüzde 5 daha ucuz olacağını söyleyerek, daha uygun bir fiyat bekleyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

Yerli otomobilin daha ucuz olması için Maliye Bakanlığı ile temas kurduklarını belirten Özlü, öncelikli amaçlarının maliyetleri aşağıya çekmek olduğunu söyledi. Düşük maliyetli bir üretim yapmak istediklerini dile getiren Bakan, “Bunu yapabilelim ki rekabet gücümüz yüksek olsun. Bu vergisel konular, aracın piyasaya çıkma zamanı geldiğinde Maliye Bakanlığı'mızla oturup konuşacağımız konulardır. Bizim aracımız emsallerinden B ve C segmentindeki araçlardan en az yüzde 5 ucuz ve kaliteli olacak” ifadelerini kullandı.

Özlü, yerli otomobille ilgili, projenin temel parametrelerinin ortaya çıktığını belirterek, “3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak” dedi.

Projenin uzun vadede gayri safi milli hasılaya yaklaşık 50 milyar euroluk katkı sağlayacağını söyleyen Özlü, “2019 yılında aracın prototipini sergilemeyi, 2021 yılında ise satışlara başlamayı hedefliyoruz. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız” şeklinde konuştu.