Bakan Selçuk Açıkladı: Her Öğrenciye Ücretsiz Mobil İnternet Sunacağız!

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her öğrenci için ücretsiz mobil internet paketi verileceğini duyurdu.

Öğrenciler için Ücretsiz İnternet

'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek' isimli tanıtım toplantısı sırasında konuşan Ziya Selçuk, "Her öğrencimize tüm operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı sunuldu. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun öğrencilerimizin telefonu çeksin yeter, bu eğitimlere ulaşabilecekler." dedi.

Kısa süre öncesinde yenilenen EBA ile birlikte okul öncesi eğitimden başlayarak lisenin son sınıfına kadar öğrencilerin fayda sağlayabilecekleri yeni bir platform oluşturulmuş oldu. 1.600'ün üzerinde dersin ve 20.000'in üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içeriğin sunulduğu platformdan hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanabilecek.

Öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliklerinin kaldırılmasını istediğini vurgulayan Selçuk, EBA için geçerli olmak üzere her öğrenciye aylık 3 GB ücretsiz veri paketinin sunulduğunu açıkladı. Bunun kendisinin hayali olduğunu söyleyen Selçuk, yaptığı açıklamaların ardından konuşmasını sonlandırdı.

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