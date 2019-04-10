Bakan Selçuk'tan Momo ve Mavi Balina Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen Momo ve Mavi Balina hakkında açıklamalar yaptı. Selçuk, Momo ve Mavi Balina bir tür oyun değildir derken, bunları siber saldırı olarak tanımladı.

Birçok çocuğun intihar etmesine sebep olduğu dile getirilen Momo ve Mavi Balina, ailelerin korkulu rüyaları haline gelmişti. Bakan Selçuk, "Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır" dedi.

Bakan Selçuk konu hakkında şunları söyledi: "Mavi Balina ve Momo gibi sanal tehditler Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var, zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız. Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır."

Mavi Balina ve Momo, bugüne kadar haber bültenlerinde ve sitelerinde oyun olarak adlandırılmışlardı. Birçok aile de bu tanımlamadan ötürü çocuklarının oyunlardan ötürü intihar edebileceğini düşünmüşlerdi. Halbuki Momo ve Mavi Balina denilen fenomenler, WhatsApp gibi çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen mesajlar yoluyla çocukların zihinlerinin bulandırılmasından ibaretti. Mesaj yoluyla çocuklara görevler verilirken, bu görevlerin yerine getirilmemesi durumunda aile bireylerine zarar verileceği tehditleri savruluyor ve çocuklar da ailelelerini korumak için tanımadıkları kişilerden gelen görevleri yapıyorlardı. Basit şeylerden başlayan görevler giderek zorlaşıyor, en sonunda da kendini öldürmeye kadar ilerletiliyordu.