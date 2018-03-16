Bakan Tüfenkçi'den Taksicilere Uber Ayarı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Uber ve taksici kavgası hakkında açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, iki tarafın açıklamalarını dinledikten sonra bir uzlaşma yolu arayacaklarını söyledi.

Arabası olanların boş zamanlarda taksicilik hizmeti verebilmesini sağlayan mobil uygulama Uber, dünyanın birçok noktasında hizmete açılmış ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Bir süredir İstanbul’da da kullanılabilen uygulama, taksici esnafını bir hayli kızdırmıştı. Fakat haklarını demokratik yollardan aramaktan imtina eden taksiciler, Uber sürücülerine bıçak ya da silahla saldırma yoluna gitmişlerdi.

Anadolu Ajansı’nda yapılan Editör Masası isimli programa konuk olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, program sırasında Uber sorununa dair açıklamalar yaptı. “Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor. Burada ciddi bir çalışmayı ortaya koyup piyasanın şekillenmesini istiyoruz.” şeklinde konuşan Tüfenkçi, önemli bir soruya daha yanıt verdi. Programın sunucu tarafından sorulan “Uber’in tamamen kaldırılma durumu var mı?” sorusuna çok net bir cevap veren bakan, “Varsa bir boşluk ona göre düzenlemek istiyoruz” dedi.

Konunun sadece Uber ile ilgili olmadığını söyleyen Tüfenkçi, “Taksici esnafı kendini check etmeli ve vatandaş neden Uber'i tercih ediyor bunu iyi analiz etmeli” ifadelerini kullandı.