Bakan Turhan Depreme Karşı Alınan Önlemleri Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem vatandaşları korkutmuş ve akıllara bazı soruları getirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, depremle ilgili herkesin merak ettiği o soruları yanıtladı.

2500 Yılda Bir Gerçekleşecek Depremlere Dahi Dayanıklı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen deprem sonrası halatları kopmuş köprü görüntüleri internette yayılmış, bu görüntülerin sahte olduğu ise daha sonra anlaşılmıştı. Bakan Turhan, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin her 2,475 yılda bir gerçekleşecek depremlere dahi dayanıklı olduğunu belirtti. Çok şiddetli depremlerde bile ayakta kalabilmesi ve hizmet vermeye devam etmesi için tasarlanan bu köprüler, rüzgar tarafında da oldukça dayanıklı.

Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin ise bu denklikte sağlam olabilmesi için sismik güçlendirmelerinin yapıldığını belirten bakan, tüm köprülerin Marmara Denizi merkezli depremlere karşı oluşabilecek riskleri kaldırabilecek performansa ve dayanıma sahip olduğunu belirtti.

Avrasya Tüneli En Güvenli Yerlerden Birisi

Denizin altında yer alan Marmaray ve Avrasya tünellerinin olası bir deprem durumunda en güvenli yerlerden birisi olacak şekilde inşa edildiğini belirten bakan, "Avrasya Tüneli, deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma düşünülerek en son uluslararası standartlara göre tasarımı ve imalatı yapıldı." dedi.

Yapı Sağlığı İzleme Sistemi ile tünelin tamamının her saniye izlendiğini belirten bakan, bu noktada 9 adet ivme ölçer, sismik bağlantı noktalarında 3'er noktada 3 boyutta izleme yapan 18 yer değiştirme sensörünün daha önceden konumlandırıldığını belirtti.

Marmaray Tüneli Erken Uyarı Sistemi ile Korunuyor

Dünya üzerinde inşa edilen en derin su altı tüneli olan Marmaray'ın depreme dayanıklılık bakımından son derece katı ölçütler ile tasarlandığını belirten Turhan, 7,5 şiddetindeki bir depremde dahi sıfır güven riskinin bulunduğunu söyledi. Erken Uyarı Sistemi ile birlikte tünel içerisindeki ve tünel dışarısındaki trenlerin depreme uygun şekilde yönetileceğini belirten Turhan, bu noktada şunları söyledi:

"Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi Marmaray'da da sismik hareketleri algılayan izleme sistemleri yani 26 ivme ölçer, 13 inklinometre ve 6 adet 3 boyutlu yer değiştirme sensörü, Kandilli Erken Uyarı Sistemi ile bağlantılı Tren Merkezi Kontrol Sistemi mevcuttur."

Aynı Anda Haberleşme Kapasitesi Artacak

Deprem sırasında yaşanan erişim ve iletişim sorunlarının bir operatörün teknoloji altyapısını yenilemesine denk gelmesi nedeni ile oluştuğunu belirten Turhan, bu durumun yalnızca ülkemizde yaşanmadığını belirtti. Üç operatörün aynı anda haberleşme kapasitesinin 118 milyon kişi olduğunu belirten bakan, bu noktada gerekli talimatların verildiğini ve bu kapasitenin 175 milyona çıkarılacağını duyurdu.