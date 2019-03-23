Bakan Varank'dan Antarktika'daki Üs Hakkında Çarpıcı Açıklama

Geçtiğimiz gün AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'daki çalışmalar hakkında konuştu. Bakan Varank ülkemizin ana hedefinin, Antarktika'da kalıcı bir üs kurmak olduğunu ifade etti.

Antarktika'daki Türkiye adına açılacak olan üs çalışmalarının hız kazandığını dile getiren ve araştırma ekiplerinin bölgeye kurulduklarını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bundan sonraki süreçte Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Antarktika Antlaşmalar Sistemini oluşturan ülkelerle ortak çalışmalar yürütülebileceğini belirten Varank, bu ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi. Toplamda 56 farklı ülkenin bu bölgede araştırma yaptığını da hatırlatan Bakan, Antarktika'da bilimsel faaliyetlerin önemli olduğunu ifade etti. Bakan Varank'ın Antarktika'daki çalışmalar hakkında verdiği demeç:

"Antarktika Antlaşmalar Sistemi dahilinde mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar, faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu antlaşmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik.

Bizim orada verimli bir şekilde dünyanın geleceğini araştırabilmemiz, bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da birtakım şartları var, oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor, geçici bir üs kurmanız gerekiyor"