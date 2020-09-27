Bakan Varank'tan Koronavirüs Aşısı Açıklaması!

Ülkemizde yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde devam eden koronavirüs aşısı çalışmaları ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Aşı geliştirme projelerinin iki tanesinde hayvan denemelerini tamamladıklarını belirten Bakan Varank, Türkiye'deki üç aşı projesinde sona gelindiğini duyurdu. Peki, ülkemizde geliştirilmekte olan COVID-19 aşısı ne zaman çıkacak? Ülkemizde geliştirilmekte olan COVID-19 aşı çalışmaları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Aşı geliştirme projelerinin 2 tanesinde hayvan denemelerini tamamladıklarını ve insan denemeleri aşamasına geçtiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'deki 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesinin yanında bunun üretimi de önemli. Bunları Türkiye’de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Adıyaman'daki Vetal firması bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesisleri Sağlık Bakanlığımızın onayının ardından buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Biz Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi, bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemeleri aşamasına gelen çalışmalarımızı burada üretimini yapıp FAZ-1 aşamasına taşımak istiyoruz. Tabii Vetal firmasının bunun yanında kendi yaptığı kendi çalışmalar var. Adıyaman Üniversite’sinden rektörümüz burada. Onların kendi anti serum çalışmaları var. Bunları da kendilerinden dinledik. Tüm bunlarla ilgili tüm Türkiye’de büyük bir gayretle bilim insanlarımız gerçekten çalışıyorlar. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Mustafa Varank, "İlk defa gelip kendi gözlerimle şahit olmuş oldum. Adıyaman’da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duydum. İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Türkiye’de diğer ülkelerle yapılan bazı faaliyetler de var. Onlarla ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bütün amacımız bilimle bu hastalıktan kurtulmak. Biz buradan bilim insanlarımızın çalışmalarımızdan son derece memnunuz. Yurt dışıyla karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta çok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de burada netice almak için son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz" fadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: