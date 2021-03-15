Bakan Varank'tan Kripto Para Açıklaması: Başı Boş Bırakmayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto para açıklaması yaptı ve kripto paralar ile ilgili son durumu paylaştı.

Mustafa Varank: Kripto Para Alanını Başı Boş Bırakmayacağız

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Varank yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz."

Kripto Paralara Vergi Gelecek Mi?

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para açıklamasında bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kripto paralar ile ilgili şunlar söylenmişti:

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

Finans profesörlerinden Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde kripto paralar ile ilgili Clubhouse'da bir konuşma yapmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık %20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" cümlelerine yer vermişti.

Özgür Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da şunları söylemişti:

"Devletler 3 şey yapabilir. 1) Kripto paraları para kabul edebilirler o zaman vergi söz konusu olmaz. 2) Security kabul ederlerse ortalama bir vergi, 3) Emtia kabul ederlerse daha yüksek capital gain vergisi alabilirler. Peki bana sorsalar ne olmasını isterim? Beni tanıyanlar bu sorunun yanıtını biliyor. Elbette Kripto paralar adı üstünde paradır ve vergi olmamalıdır. Ama devletlere bu konuda güvenen kaç kişi var? Gelelim geriye dönük işleyip işlemeyeceğine. Bu hukuki bir konu, benim alanım değil."