Bakan Varank'tan Yerli Otomobil Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"Yerli Otomobil için En Az 10 Ülkeden Talep Var"

Bakan Varank yaptığı açıklamada "Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var." dedi ve açıklamasının devamında şunu söyledi:

"Türkiye'ye ait yüzde 100 elektrikli, bağlantılı, yüzde 100 otomobil etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk. Şu anda Gemlik'te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Buna sadece otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca binlerce talep var. Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler."

Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hakkında da şu açıklamayı yaptı: