Bakan Varank'tan Yerli Otomobil Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
"Yerli Otomobil için En Az 10 Ülkeden Talep Var"
Bakan Varank yaptığı açıklamada "Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var." dedi ve açıklamasının devamında şunu söyledi:
"Türkiye'ye ait yüzde 100 elektrikli, bağlantılı, yüzde 100 otomobil etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk. Şu anda Gemlik'te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Buna sadece otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca binlerce talep var. Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler."
Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hakkında da şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye açısından virüsün pozitif etkilerinin Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz. Çin'e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar tedarikçi olarak Türkiye'deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır.
Her türlü sektör açısından. Dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız"
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