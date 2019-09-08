Bakan Varank: "Uzayın Tutkuya Dönüşmesini Arzuluyoruz"

Hem dünyada hem de ülkemizde gelişen uzay teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST ile havacılık ve uzayın genç nesillerimizde bir tutkuya dönüşmesini arzuluyoruz" dedi.

Yerli teknoloji üretimi konusunda önemli bir çaba gösterdiklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uzay çalışmalarına hız verdiklerini duyurdu. Özellikle uzay ve havacılık pazarının hacim büyütmesiyle birlikte yatırımların da arttığını ifade eden Varank, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Havacılık ve uzay çalışmalarına yapılan yatırımlar yüksek getirilere sahip, bu yatırımların katlanarak artması için gerekli altyapı hazırlıklarına hız veriyoruz. Bu alanlarda yaptığınız yatırım, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar sayesinde sanayinin çağ atlamasına fırsat veriyor"

Türkiye Uzay Ajansı'nın Çalışma Hacmi Büyüyor

Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını aktaran ve uzay konusunda gençlere güvendiklerini belirten Bakan Varank, fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına ve elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına kadar geniş çaplı bir çalışma olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'te Bir İlk Yaşanacak

Açıklamalarında ayrıca bu yıl yapılacak olan TEKNOFEST'e de yer veren Varank, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların katılım göstereceğini aktardı. Bakan'ın TEKNOFEST'e dair açıklaması şu şekilde: "Teknoloji yarışmaları ve havacılık gösterilerinin yanı sıra TEKNOFEST kapsamında ilk kez yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayını toplayacağız"