Bakan Varank’tan Volkswagen’in Türkiye Kararına Dair Açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye kararı ile ilgili ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Volkswagen’in Türkiye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Bakan Varank, Volkswagen’in Türkiye Kararına İlişkin Açıklama Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobil üreticisi Volkswagen’in ülkemize yatırım yapmaktan vazgeçme kararı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Varank, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başından beri bir süreç yürüttük. Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in bana yazdığı mektup var. 'Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz.' Burada açıkça şunu da belirtiyor, 'Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz' diyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, “Kendisi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için 2 kez geldi. Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı. Bize resmi açıklaması bu ama şunu da biliyorum, bu şirketler global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi” şeklinde konuştu.

Global markaların siyasi karar vermemesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz, karlı olana değil, size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum, 'Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım.' O gün bize söyledikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz' idi" dedi.

Bakan Varank, "Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak” ifadelerine yer verdi.