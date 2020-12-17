Bakan Varank'tan Yerli Aşı Açıklaması! Yerli Koronavirüs Aşısında Son Durum

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Yerli koronavirüs aşısında son durum nedir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok önemli açıklamalar yapıldı.

Yerli Koronavirüs Aşısında Son Durum Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı'nda yerli aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Varank "Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamı ve hatta daha yenilikçi yöntemler COVID-19 Türkiye Platformu tarafından da çalışıldı. Bu çerçevede inaktif aşı, adenovirüs aşısı, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, dünyada ilk kez geliştirilen ASC zerrecik teknolojisine dayalı rekombinant aşı adayı, DNA aşıları, mRNA aşısı ve Rekombinant Spike Proteini aşısı gibi türler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Varank açıklamasının devamında "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında toplam 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda. Türkiye aşı üretim kapasitesini de geliştirdi. Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman'da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip." dedi. Hemen aşağıdan Varank'ın konuşmasını izleyebilirsiniz.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu



Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı



📡 #CanlıYayınhttps://t.co/vAzLR1pCbJ — Mustafa Varank (@varank) December 17, 2020

Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçen koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Hastalığa yakalanan çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Kuru öksürük ile birlikte yüksek ateş de yaşanabilmekte.