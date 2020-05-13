Bakan Varank'tan Yerli İlaç Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Varank yaptığı açıklamada "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" cümlelerine yer verdi.

Varank'tan Yerli İlaç Hakkında Açıklama

Mustafa Varank yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var. Yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz.

Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız. Diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız. İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

12 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 141.475 oldu. Toplam can kaybı ise 3.894'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.045, toplam iyileşen hasta sayısı ise 98.889 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 576 olduğu duyuruldu.