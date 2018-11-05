Bakandan Adil Kullanım Kotası Açıklaması! AKK Ne Zaman Kalkacak?

Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkacak? sorusunun cevabı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan geldi. Bakan yaptığı açıklamayla internet kullanıcılarının merakla beklediği soruya net bir cevap verdi.

Birkaç yıl önce hayatımıza giren Adil Kullanım Kotası (AKK), bütün internet kullanıcıları için geçerli olmuştu. Uygulamaya göre belirli bir kotayı geçen kullanıcıların hızları düşürülecek ve ay sonuna kadar düşürülmüş hızlarda internetlerini kullanacaklardı. Bütün internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan sisteme dair yaklaşık bir yıl önce yapılan bir başka açıklamadaysa AKK’nin kalkacağı müjdesi verilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yayınlanan yönetmelikle Ocak 2019’da AKK’nin kalkması ve bütün internet kullanıcılarının vaat edilen hızlarda internet almaları kararlaştırılmıştı. BTK, internet servis sağlayıcılarına 2019’a kadar altyapılarını hazır hale getirmeleri uyarısında bulunmuştu.

Ocak 2019’a sayılı günler kala konuya dair belirsizlik sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AKK’ye dair önemli bir açıklama yaptı. Turhan, “Adil kullanım kotası 2019’da kaldırılacak” dedi.

Adil kullanım kotası (AKK) nedir?

"Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB’lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps’a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır."