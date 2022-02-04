Bakanlık Açıkladı: Türkiye İnternet Hızında Büyük Artış Yaşadı

İnternet artık çağımızın olmazsa olmazı. İşlerimizi, toplantılarımızı, alışverişimizi ve çok daha daha fazlasını yapmamız için bizlere dijital bir ortam sunan internet, yaşamı çok daha pratik ve hızlı kılan önemli unsurların en başında yer alıyor. Bu noktada, internet üzerinde yapacağımız işlemlerin çok daha kolay ve verimli olabilmesi için internetin hızlı olması çok değerli. Ancak buna karşın, ülkemizde internet hızı istenilen düzeyde değil.

Speedtest başta olmak üzere çeşitli firmalar tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin internet hızı ortalamanın altında kalıyordu. Bu konu üzerine çeşitli çalışmalar ve yatırımlar yapan ülkemiz, internet hızında artış sağlamanın yollarını arıyordu. Bu noktada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’deki internet hızında son bir yılda büyük artış yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin İnternet Hızı Son Bir Yılda Ne Kadar Arttı?

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin internet hızının son 1 yılda yüzde 65 arttığını açıkladı. “Artan yatırımlarımızla her yerde en iyi hizmet için çalışıyoruz.” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bazı ayrıntıları şu cümlelerle aktardı:

“Ookla-Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre mobil genişbantta dünya ortalaması 29,55 iken, Türkiye’nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit genişbant hızı da son 1 yılda yüzde 65 oranında artarak 44,77 Mbps’ye ulaştı”

Bunun yanı sıra, ülkemizin hem sabit hem mobil genişbant hızında yakaladığı büyük artışın, fiber yatırımlar ve kullanıcıların yüksek hızlı internet erişim talebi konusunda büyük rol oynadığı ifade edildi. Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin halihazırda internete erişim ve kullanımda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade ederken, ilerleyen dönemlerde bu alanda yapılan yatırımların daha da artacağını ve ülkemizin internet hızında dünya ortalamasının çok daha üzerine çıkacağını söyledi.