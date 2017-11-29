Bakanlık "Çiftlik Bank" için Soruşturma Başlattı

Türkiye’de saadet zinciri furyaları zaman zaman alevlenip birden sönüveriyor. Bunun sebebi ise bu tür piramit satış yapan firmaların yeterli kazancı elde ettikten sonra çekip gitmesi. Genellikle bu tür yapılar kazanç vaat edip kalabalıkları peşinden sürükler ve sonra da ardında yüzlerce mağdur bırakır. Son zamanlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gelen şikayetler yine benzer bir yapı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Sanal çiftlik oyunu olarak da bilinen Çiftlik Bank sistemi, bakanlığa gelen şikayetler üzerine inceleme altına alındı. Soruşturma vatandaşların talebi üzerine açıldı. Şimdi merak edilen ise sistemin yasal olup olmadığı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında harekete geçilirken sistemin arkasındaki Kıbrıs menşeli Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yanı sıra diğer benzer sistemler de mercek altına alınacak.

Çiftlik Bank Nedir?

Kısa zaman içinde binlerce üyeyi çatısı altında toplamayı başaran Çiftlik Bank, aslında sanal bir çiftlik oyunu. Üyeler sistem üzerinden sanal çiftlik hayvanları satın alıyor ve yaptığı yatırım karşılığında kendilerine belli bir oranda kar payı vaat ediliyor. Anlayacağınız sistemde her şey sanal. Sanal olmayan tek şey ise üyelerin yatırdığı para. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara isimli bir yazılımla sağlanıyor.

Sistem üzerindeki şüphe ise aslında bu çiftlik hayvanlarının hiç var olmaması. Yani para alınırken gerçekten o çiftlik yatırımı yapılmıyor olabilir. Şirketin Türkiye’de 70 adet bayisi olduğu biliniyor. Böylece tüketicilerin sisteme güvenmesi amaçlanıyor. Ancak tüm bu bayilerin de şirketin CEO’su Mehmet Aydın’a ait olduğu ortaya çıktı.

Şirketin 27 yaşındaki CEO’su Aydın ise haklarında bir karalama kampanyası başlatıldığını ve bu sebepten server’ın ismini “Diriliş” olarak değiştirdiklerini açıkladı. Ayrıca Aydın, şirketin tanesi 10-15 liradan satılan mavi yumurta ürününden gelir elde ettiğini ve yatırımcılarına vaat ettiği parayı verdiklerini iddia etti.